Le Hall of Famer Cal Ripken Jr. a révélé jeudi qu’il avait reçu un diagnostic de cancer de la prostate en février, mais qu’il s’était complètement rétabli après une opération.

Ripken a déclaré aux journalistes lors d’un appel Zoom qu’il avait été diagnostiqué après un examen de routine et avait subi une intervention chirurgicale en mars.

« L’opération n’aurait pas pu mieux se passer », a déclaré Ripken, selon The Baltimore Sun. « Le résultat n’aurait pas pu mieux se passer, et j’ai repris tout ce que j’avais fait avant. C’est quelques mois assez miraculeux. »

Ripken, qui aura 60 ans lundi, a déclaré qu’il n’était pas choqué lorsque les niveaux de son PSA [prostate-specific antigen] le test est revenu élevé lors de la visite initiale. Malgré les résultats, il est allé voir un urologue et a ensuite subi une biopsie.

Après que le test ait montré qu’il avait un cancer, Oriole de longue date a rapidement programmé une intervention chirurgicale par crainte que les hôpitaux ne soient surchargés pendant la pandémie de coronavirus.

« Le plus étrange, c’est que quand cela vous arrive pour la première fois, je n’arrêtais pas de penser: » Je ne veux le dire à personne « », a déclaré Ripken, par ESPN. « C’est presque comme s’il y avait quelque chose qui ne va pas avec toi. Je ne dirais pas l’Iron Man [nickname] y contribue, mais j’étais le genre de personne qui pensait: «OK, je vais garder ça secret.

« Mais plus vous traitez longtemps et vous comprenez que le résultat a été favorable et positif, la raison pour laquelle je laisse échapper maintenant est que je veux profiter de l’occasion pour aider d’autres personnes qui luttent avec cette décision et encourager d’autres personnes à aller passer leurs examens réguliers, passer leurs tests. «

Ripken, qui a été intronisé au Temple de la renommée du baseball en 2007, détient toujours le record de la ligue majeure pour la plupart des matchs consécutifs joués (2 632). Son annonce de cancer est intervenue lors d’un appel médiatique avant son prochain 25e anniversaire pour avoir passé la séquence consécutive de matchs de Lou Gehrig.

Les Orioles avaient initialement l’intention de célébrer cet exploit à Camden Yards le 6 septembre, mais Ripken a déclaré que lui et l’équipe discutaient toujours de leurs plans pour la journée car aucun fan n’est autorisé à se rendre au stade pendant la pandémie.