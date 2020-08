NAPLES. En attendant de comprendre si et comment les ligues de football amateur vont redémarrer, la communication de la FIGC arrive en Campanie en ce qui concerne les changements de dénomination, le nouveau siège social et les différentes fusions intervenues en vue de la saison sportive 2020/21.

CHANGEMENT DE NOM SOCIAL

RECALE 2002 – RECALE 2002 MARCELLO TROTTA

FOX SOCCER – FOOTBALL CERCOLA FOX

AFRO NAPLES UNITED – NAPLES UNITED

ATHLÉTISME EBOLI 1925 – ACADÉMIE EBOLITAN

ACADÉMIE DE CALCIUM SORRENTO – ACADÉMIE SORRENTO

FRANCESCO COCO ACADEMY SC – EFFE IL Y A SOIXANTE SEPT

RENAISSANCE DOMINICAINE – VICO CALCIO

S. VITO POSITANO – SAN VITO POSITANO 1956

POL. BISACCESE – POLYPORTPORT DE BISACCESE

PETIT – SARNESE 1926

DOMENICO VASSALLO – SAN CIPRIANO PICENTINO

MELITO VILLE DE NAPLES – ATHLÉTISME MELITO

FRATTAMAGGIORE CALCIO – FOOTBALL FRATTOISE 1928

A.S.D. NOUS. ANGRI 1927 – SSDARL États-Unis ANGRI 1927

V.C.H. – CASERTA FOOTBALL FÉMININ

POL. DIL. MONTERUSCELLO – SSDARL POL. Monteruscello

COMME. LANDRIANI – GLICERIO LANDRIANI

CHANGEMENT DE NOM D’ENTREPRISE ET DE SIÈGE SOCIAL

ACADÉMIE CILENTO – ACADÉMIE POL CILENTO – CASAL VELINO (SA)

SANMAURESE – POL VIRTUS CILENTO – CASAL VELINO (SA)

CASAVATORE CALCIO – SOCCER DE SAN FRANCESCO – VILLARICCA (NA)

CAMALDOLI SPORTIF – VIRTUS MARANO – MARANO DI NAPOLI (NA)

FOOTBALL OK – FOOTBALL OK MERCOGLIANO – MERCOGLIANO (AV)

VRAI AGRO VERSA – VÉRITABLE ACERRANA 1926 – ACERRA (NA)

VIRTUS OTTAVIANO 2001 – AC OCTAVIANO – SAN GENNARO VESUVIANO (NA)

MASSA VESUVIO – NAPLES BARRESE – NAPLES

SAN NICOLA MANFREDI 2017 – RIONE LIBERTÀ 2018 – BENEVENTO

SOCCER PRO SAN GIORGIO – A.C.D. TERZIGNO 1964 – TERZIGNO (NA)

VILLE D’ARZANO 2019 – FOOTBALL MELITO DE NAPLES – MELITO DI NAPOLI (NA)

LA RENAISSANCE DU SPORT – RENAISSANCE DE CASAVATORE – CASAVATORE (NA)

VRAI VITALIANO FUTSAL – CASAGIOVE FUTSAL CLUB – CASAGIOVE (CE)

VAMOS GRAGNANO S. MARIA C5 – SCAFATI S. MARIA C5 – SCAFATI (SA)

VRAI GRUMESE – CARDITES EDM – CARDITO (NA)

CLUB DE FOOTBALL IMPETUS – AVANT JC. SCISCIANO – SCISCIANO (NA)

C. F. SPARTAK S. NICOLA C5 – SPARTAK CASERTA C5 – CASTEL MORRONE (CE)

UMBERTO MARINO – FORTITUDO CAMPI FLEGREI – QUATRIÈME (NA)

BANZANO MONTORO – VILLE DE MONTORO – SOLOFRA (AV)

V. MARGIOTTA TRENTINARA – VINCENZO MARGIOTTA – CAPACCIO PAESTUM (SA)

ATLETICO MARCIANISE C5 – RECALE FUTSAL 2002 – RECALE (CE)

DOMIDIANA CLUB 2 – CASTEL VOLTURNO CALCIO – FRIGNANO (CE)

VILLA DI BRIANO – CASAL DU PRINCE 81033 – CASAL DI PRINCIPE (CE)

CAMPANIE FELIX – FC LUSCIANO – LUSCIANO (CE)

SPARTA PAESTUM – ATLETICO PAESTUM – AGROPOLI (SA)

ARCHE SECONDAIRE – MAUED SAN PIETRO – TOUR ANNUNZIATA (NA)

CHANGEMENT DE SIÈGE SOCIAL

FUTSAL KOINE – SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)

VIS MONTORESE 1978 – SIANO (SA)

ARAGONAIS LUSCIANO – AVERSA (CE)

REAL GINESTRA 2002 – TORRE DEL GRECO (NA)

FUSIONS

SALERNO GUISCARD (3ème catégorie Salerno) + NEW NEUGEBURT (SGS Salerno) = CARTES DE GUIDAGE SALERNO (3ème catégorie Salerne)

POL. ROFRANO (1ère catégorie) + ALFANAIS (1ère catégorie) = PHARAON (Siège de la 1ère catégorie Rofrano)

REGHINNA MINEUR (C / 5 C2) + REAL ATRANI FUTSAL (C / 5 C2) = REAL ATRANI REGINNA MINOR (C / 5 C2)

TRIESTE RIONAL SUMMA (1ère catégorie) + POL. D. VIRIBUS UNITIS 1917 (3e catégorie) = POL VIRIBUS UNITIS 1917 (1ère catégorie)

