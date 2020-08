Il n’y aura pas de matchs de pré-saison NFL en 2020, mais il y aura encore une autre saison de «Hard Knocks». Malgré de nouvelles mesures de sécurité en place pour les camps d’entraînement de la NFL en raison du COVID-19, la série documentaire de NFL Films est de retour pour une 15e saison télévisée sur HBO.

Cette fois, pour la première fois, deux équipes seront présentes – les Los Angeles Rams et les Los Angeles Chargers. Les histoires du camp d’entraînement des deux équipes à Los Angeles partageront la vedette avant que les équipes commencent à jouer dans leur nouveau lieu commun, le SoFi Stadium, pour la saison régulière 2020 de la NFL.

Donc « Hard Knocks » va plus gros, mais sera-ce mieux? En surface, les Rams et les Chargers sont loin d’être les équipes les plus convaincantes de la ligue en tant que prétendants aux séries éliminatoires. Avec tout le calendrier de pré-saison anéanti, cependant, « Hard Knocks » sera la seule action télévisée de la NFL avant l’ouverture de la semaine 1, aidant leurs cas.

Les Rams ont perdu un peu de puissance depuis leur course au Super Bowl 53. Leur bataille de camp la plus intrigante sur le terrain est celle du porteur de ballon, où la recrue Cam Akers tente de succéder à Todd Gurley. Ils ont également une énorme présence défensive à Aaron Donald et une énorme personnalité défensive à Jalen Ramsey. L’esprit offensif intelligent de l’entraîneur Sean McVay devrait également fournir quelques gemmes.

Les Chargers subissent une transition de quart-arrière avec leur entraîneur, Anthony Lynn, alors que Tyrod Taylor succède à Philip Rivers avec le choix de première ronde Justin Herbert qui attend de près dans les coulisses. Ils ont de bonnes compétences offensives autour de QB, mais comme les Rams, leurs deux étoiles les plus brillantes sont en défense, Joey Bosa et Derwin James.

L’équipe de tournage et les éditeurs de « Hard Knocks » devront trouver comment tirer le meilleur parti de la série 18 fois primée aux Emmy Awards au cours des prochaines semaines. Qui aura plus de temps d’écran, les Rams ou les Chargers? Les fans de télé-réalité de la NFL seront les plus intéressés à découvrir:

Calendrier ‘Hard Knocks’ 2020

Épisode 12: Mardi, août. 18Temps d’antenne: 22 h HE (HBO)

La dernière saison de « Hard Knocks » débute le mardi 11 août à 22 h HE sur HBO. De nouveaux épisodes arrivent une fois par semaine chaque mardi soir pendant le camp d’entraînement de la NFL. Vérifiez à nouveau les critiques hebdomadaires de chaque épisode avant de regarder le nouveau.

Épisode

Date de l’air

Chaîne / flux

Épisode 1 11 août, 22 h ET HBO, HBO MAX Épisode 2 18 août, 22 h ET HBO, HBO MAX Épisode 3 25 août, 22 h ET HBO, HBO MAX Épisode 4 1er septembre, 22 h ET HBO, HBO MAX Episode 5 8 septembre, 22 h HE HBO, HBO MAX

Comment regarder Hard Knocks

Chaîne TV: HBODirect: HBO Max

« Hard Knocks » est diffusé exclusivement sur HBO, vous devrez donc vous abonner au service via un fournisseur de câble (14,99 $ par mois) afin de regarder chaque épisode en direct. Le service de streaming renommé de HBO, HBO Max, diffuse également chaque épisode et propose un essai gratuit de sept jours pour les nouveaux abonnés.

Critique de « Hard Knocks »: Épisode 1 de Rams-Chargers

Coups durs Épisode 1

(date de diffusion originale: mardi 11 août, 22 h HE sur HBO)

Le spectacle nous présente autant de Rams and Chargers 2020 que possible en une heure. L’entraîneur des Chargers Anthony Lynn ouvre avec la première de plusieurs réunions Zoom présentées dans l’épisode, prononçant un discours passionné sur la façon dont son équipe va gérer les défis du coronavirus et gagner gros cette saison. Chez lui, Lynn raconte comment il a rencontré sa femme, Stacy, tout en montrant ses talents de cuisinier. L’entraîneur des Rams, Sean McVay, obtient alors son tour dans son propre manoir, où il se met en quarantaine confortablement avec sa fiancée Veronika et son chien Callie. McVay raconte comment il a entraîné Callie à faire des tours de balle autour de la piscine à la Air Bud.

Coupure aux installations de l’équipe pour les tests du joueur COVID-19, où le demi de coin des Chargers Casey Heyward Jr. traverse une période plus difficile que ses coéquipiers et où les Rams s’attaquent à Aaron Donald n’est pas un grand fan de prises de sang. McVay découvre un écran facial en plastique et s’amuse à l’utiliser et à se moquer de lui. Il s’assure que son équipe est consciente des erreurs des Marlins et appelle les Rams à rester dans leur «écosystème».

Le narrateur Liev Schreiber dit que ce « camp d’entraînement est méconnaissable » alors que nous voyons le receveur large des Chargers Keenan Allen entièrement masqué en noir. Lynn dit que la planification du jeu pour COVID est plus difficile que la planification du jeu pour le calendrier.

Le demi de coin des Rams Donte Deayon explique comment il essaie de se rendre dans la «banlieue», faisant de l’équipe son propre casier de fantaisie, un statut apprécié par Jalen Ramsey, son compagnon de position au Pro Bowl. Ramsey obtient alors sa version «Hard Knocks» d’une vidéo hype en tant que «joueur d’argent» avant d’être ennuyé par les médias locaux qui l’interrogent sur ses négociations contractuelles sur Zoom.

L’ailier défensif des Chargers, Joey Bosa, signe son nouvel accord lucratif. Dans un moment d’émotion, Bosa verse quelques larmes en s’ouvrant sur ce que c’était que de partager la nouvelle avec son père John, un joueur retraité de la NFL.

Coupure à la mise en place de la «bataille» du quart-arrière des Chargers, où Tyrod Taylor est le partant présumé sur le rookie de premier tour Justin Herbert. Herbert est confronté à beaucoup de choses à apprendre. On le voit alors faire une «pratique à la cible» avec son bras de lancement.

Lynn raconte au médecin de l’équipe des Chargers, le Dr Herb Martin, comment il a été testé positif au coronavirus pendant l’intersaison. Lynn a ressenti des courbatures et des courbatures, mais il ne pensait pas qu’il pourrait avoir le virus jusqu’à ce qu’il voit un golfeur se retirer d’un tournoi avec les mêmes symptômes. Lynn admet que cela lui a fait «se sentir comme un paria».

Après que Lynn ait donné à ses joueurs la liberté de réagir à l’hymne national comme ils le souhaitent cette saison, certains se joignent à un appel Zoom avec des entraîneurs adjoints et un consultant extérieur pour mieux en apprendre davantage sur les initiatives de justice sociale.

Le premier joueur de l’une ou l’autre équipe à être testé positif au COVID-19 est le secondeur recrue des Rams, Terrell Lewis. Il est obligé de se mettre en quarantaine loin des locaux de l’équipe pendant 10 jours.

Alors que les Rams et les Chargers commencent à faire des coupes pour passer à 80 joueurs, le directeur général de Lynn and Chargers, Tom Telesco, est surpris par la réaction grossière d’Andrew Vollert à sa libération, malgré le fait qu’il était un homme clair et étrange. graphique. Lynn plaisante avec Telesco en disant que l’idée de «vous n’êtes pas Antonio Gates» lui a traversé l’esprit.

Après quelques manigances de Zoom plus relatables de la part des deux équipes, l’épisode se termine par la politique inébranlable de McVay sur l’étiquette appropriée du port d’un pot.

Comment les équipes en vedette de HBO se sont-elles comportées?

Les Rams sont présentés sur «Hard Knocks» pour la deuxième fois depuis 2016. Les Chargers deviendront la 11e nouvelle équipe de la NFL en vedette sur «Hard Knocks» sur 15 saisons. De toutes les équipes individuelles apparaissant sur « Hard Knocks » dans une année donnée depuis 2001, seulement cinq ont suivi en faisant les éliminatoires cette saison. Voici comment la saison de chaque équipe s’est déroulée après son apparition dans la série.

An

Équipe

Record

2001 Baltimore Ravens 10-6 * 2002 Dallas Cowboys 5-11 2007 Kansas City Chiefs 4-12 2008 Dallas Cowboys 9-7 2009 Cincinnati Bengals 10-6 * 2010 New York Jets 11-5 * 2012 Miami Dolphins 7-9 2013 Cincinnati Bengals 11-5 * 2014 Atlanta Falcons 6-10 2015 Houston Texans 9-7 * 2016 Los Angeles Rams 4-12 2017 Tampa Bay Buccaneers 5-11 2018 Cleveland Browns 7-8-1 2019 Oakland Raiders 7-9 2020 Los Angeles Rams? ???? Chargeurs de Los Angeles 2020 ?????

* Fait des éliminatoires