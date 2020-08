Moins de 24 heures plus tôt, les Canadiens ont laissé la Scotiabank Arena vaincue. Ils avaient l’air vaincus. Ils semblaient vaincus. Après avoir perdu contre les Flyers, c’était une équipe qui semblait prête, et s’attendait peut-être à retourner au Québec la nuit suivante.

Au lieu de cela, ils ont gratté et griffé à nouveau pour patiner avec une victoire de 5-3 dans le cinquième match de mercredi soir et rester dans le hockey à bulles pendant quelques jours de plus.

Voici trois points à retenir de la victoire qui sauve la saison des Canadiens:

Brendan Gallagher est arrivé

Gallagher a chatouillé la ficelle en tête de l’équipe (à égalité avec Tomas Tatar) 22 fois au cours de la saison régulière, mais huit matchs étaient allés et venues en séries éliminatoires pour l’ailier fougueux et il n’avait toujours pas trouvé le fond du filet.

Les choses sont devenues si mauvaises que dans le match 4, il a été mis au banc pour la majorité des deux dernières images et était définitivement frustré, ce qu’il a exprimé après le match. « Je suppose que si l’entraîneur pense que d’autres gars vont faire le travail mieux que vous, c’est son travail », a déclaré Gallagher.

Mais après le saut du cinquième match, Gallagher avait l’air rajeuni, et en deuxième période, il a encaissé. Avec le Tricolore en avantage numérique, il a utilisé un swing de style baseball pour frapper dans son premier but des séries éliminatoires et donner à Montréal un 3-2 plomb. À la fin du match, après avoir vérifié le visage, un Gallagher ensanglanté a été vu en train de hurler sur le banc des Flyers.

« C’est le Gally que nous aimons et c’est ce qu’il peut apporter à une équipe », a déclaré l’entraîneur associé Kirk Muller. « Il a amené les gars dans le combat ce soir. C’est un compétiteur. C’est un joueur fier. Il joue dur, il travaille pour chaque but qu’il marque et je pensais qu’il avait un match exceptionnel. »

« Il a eu des tonnes d’occasions et il s’est en quelque sorte décrié pour ne pas avoir marqué, mais c’est bien de faire tomber ce singe là-bas », a déclaré Nick Suzuki, qui a réussi la passe pour le préparer. « J’étais vraiment heureux, pas la meilleure passe de moi, mais il a trouvé un moyen de le faire. »

Nick Suzuki est bon

Éclipsé par les autres recrues Quinn Hughes, Dominik Kubalik et Cale Makar, Suzuki a connu une saison régulière assez solide avec 13 buts et 28 passes en 71 matchs. Il a continué à produire dans la bulle avec cinq points (deux buts, trois passes) en neuf matchs, y compris le vainqueur du match 5.

Vingt-deux secondes après que Joel Farabee, étudiant de première année des Flyers, a égalisé le match 3-3 en troisième période, une Suzuki largement ouverte a converti une passe fantastique de Jonathan Drouin devant. Il a montré le type de maturité, d’équilibre et de patience que l’on voit normalement chez un vétéran grisonnant alors qu’il contournait le gardien de Philadelphie Carter Hart pour le score.

Ils sont là pour gagner

Beaucoup de gens se sont demandé si les Canadiens méritaient d’être à Toronto – après tout, ils étaient 24e de la LNH à la pause. Ils ont ensuite bouleversé les Penguins, recentrés après que l’entraîneur Claude Julien a quitté l’équipe après une intervention cardiaque et a évité mercredi l’élimination.

Muller a parfaitement résumé les choses après le match:

« Ce groupe est composé de gars formidables, de grands leaders, et vous avez raison, ils auraient pu venir ici ce soir et dire: ‘Écoutez, nous sommes les outsiders [when] nous sommes entrés, nous pourrions rentrer chez nous »et les gens disent probablement:« Vous savez, c’est assez réussi », mais ils ne sont pas complaisants. Ils ne sont pas contents. Ils veulent continuer à jouer et ils l’ont prouvé.

« Vous établissez un plan de match, mais vous savez que s’ils ne le jouent pas, sans cœur, sans désir et sans enthousiasme, alors ils ne gagnent pas. Cela montre au groupe que nous avons ici, est-ce qu’ils ne veulent pas de ça pour finir, ils veulent continuer à jouer et ils aiment jouer les uns pour les autres et c’est un groupe amusant en ce moment auquel faire partie. «