Les Canucks sont maintenant à une victoire d’envoyer les Blues, champions en titre de la Coupe Stanley.

La jeune équipe de l’entraîneur Travis Green est revenue d’un déficit de deux buts en deuxième période pour battre St. Louis 4-3 et prendre une avance de 3-2 dans la série mercredi soir.

Voici quatre moments clés de la victoire critique des Canucks au cinquième match.

1. et 2. Motte ouvre et ferme le score

Avec Vancouver en désavantage numérique en première période, Tyler Motte a profité d’un bâton cassé au point de sortir de la zone défensive. L’attaquant souvent critiqué a ensuite fait l’un des mouvements les plus doux que vous ayez jamais vu en contournant le briseur de bâton Alex Pietrangelo et en battant Jake Allen pour son premier but en séries éliminatoires en carrière.

« C’est toujours agréable de produire offensivement », a déclaré Motte après le match. « Je ne suis pas toujours appelé à faire ça, mais pour être en mesure de participer, surtout à cette période de l’année, les buts sont difficiles à atteindre, surtout en séries éliminatoires et contre une bonne équipe. Donc, nous devons pouvoir de contribuer de haut en bas dans la formation et cela va évidemment réduire la pression sur nos meilleurs joueurs. «

À la fin de la deuxième période, il a éliminé l’éventuel vainqueur de la course pour son deuxième match multigoal en carrière (son premier était le 13 mars 2018 contre les Rangers).

« J’étais content pour lui », a déclaré Green. « Fait beaucoup de petites choses pour notre équipe, des choses qui passent inaperçues. Mais les gars dans la salle le remarquent et à cette période de l’année, vous avez besoin que les gars interviennent, et il était l’un d’eux aujourd’hui. J’étais heureux pour lui. , a joué un sacré jeu. «

3. Grande sauvegarde de Jacob Markstrom

Avant de subir une blessure au genou tardivement, le gardien suédois a organisé une saison régulière qui aurait dû lui valoir une place dans la conversation du Trophée Vézina. Mercredi, la série étant à égalité, Vancouver avait besoin de lui pour montrer cet équilibre et cette compétence entre les tuyaux.

À la fin de la nuit, Markstrom avait effectué 36 arrêts sur 39 tirs, et certains d’entre eux étaient acrobatiques, y compris cet arrêt du bloqueur de plongée après que la rondelle a frappé un juge de touche:

Aucun arrêt n’était plus critique, cependant, que cet arrêt à bout portant de Robert Thomas avec les Canucks menés 3-1 à peu près à la moitié de la deuxième période.

« Je pensais que cet arrêt était important. On pouvait le sentir, même sur le banc », a déclaré Green. « De temps en temps, il y a une sauvegarde où le banc, quelqu’un dira: ‘C’est celui dont nous avons besoin.’ Et c’était l’un de ces moments où vous savez que vous avez fait un gros arrêt, c’est peut-être celui qui vous a gardé dans le jeu et maintenant vous devez pousser. Je pensais que nos gars avaient bien répondu. «

4. But égalisateur de Jake Virtanen

Green et son staff ont décidé de bousculer les lignes en deuxième période. Mettre Virtanen en tête avec JT Miller et Elias Pettersson a porté ses fruits. Virtanen a eu son meilleur match des séries éliminatoires; il a établi le but de Miller qui a porté le score à 3-2, puis il a inscrit le but égalisateur en simulant Allen en ne passant pas mais en instruisant de mettre la rondelle au filet et de marquer le côté court.

« [He] bien joué. Nous avons eu quelques changements ensemble, il a joué simple », a déclaré Miller Virtanen, qui a également obtenu un temps clé tard dans le match, les Canucks conservant leur avance d’un but.

« Quand Jake joue simple comme ça, évidemment c’est une force. Il est vraiment rapide. Il est vraiment grand.

«Quand il joue en lui-même, déplace la rondelle, s’en débarrasse rapidement et se dirige vers le filet, de bonnes choses se produisent… C’est le but qu’il a marqué, a fini par être un objectif énorme pour nous.