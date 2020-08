Date publiée: 19 août 2020

Carlos Sainz pense que «l’examen et l’analyse» qu’il recevra après avoir rejoint Ferrari l’année prochaine ne feront que l’aider dans sa quête pour devenir champion du monde.

L’Espagnol a été confirmé avant le début de la saison 2020 en tant que remplaçant de Sebastian Vettel par Ferrari pour 2021, quand il sera partenaire de Charles Leclerc.

Ce sera la quatrième équipe différente pour laquelle Sainz a piloté dans sa septième saison de F1 – et en raison du prestige entourant les géants italiens, cette décision apportera certainement plus de pression qu’il n’en a connu auparavant.

Dans une interview avec The Race, le joueur de 25 ans a expliqué comment il allait gérer l’intensité de la vie en tant que pilote Ferrari.

«Je considère cela comme une préparation», dit-il. «À l’avenir, si je veux me battre pour un championnat du monde, ce que je veux, vous obtenez cet examen et cette analyse. Mais je suis aussi sûr qu’une fois que vous vous battez pour un championnat, la pression est folle.

«Vous devez être prêt pour ce genre de scénarios et je veux être dans ce genre de scénario.

«Bien sûr, c’est quelque chose qui me vient à l’esprit, mais c’est quelque chose que je suis prêt à vivre car c’est ce que tout pilote qui veut être champion du monde doit subir à un moment donné.»

Rendez-vous dans la boutique de Formule 1 pour tous vos produits officiels Carlos Sainz

Sainz a commencé en F1 avec Toro Rosso, puis a rejoint Renault et maintenant McLaren en route vers Ferrari dans ce qui est devenu l’une des carrières les plus nomades parmi les pilotes de F1 actuels.

«Depuis mon passage à McLaren, j’ai eu plus de pression médiatique, puis un peu plus d’attention depuis que j’ai signé en tant que pilote Ferrari», raconte le fils de l’ancien champion du monde des rallyes Carlos Sainz Snr.

«De plus, lorsque vous signez pour une équipe comme McLaren ou Renault, vous attirez l’attention des médias anglais et français et c’est quelque chose qui m’a affecté.

«À présent, à ma sixième année en Formule 1, je sais comment gérer ce genre de choses. La première année en F1 est probablement un peu plus délicate, tout vous surprend, mais six ans plus tard, vous savez comment tout le monde va réagir à une mauvaise quali, à un mauvais tour, à une mauvaise course.

«Vous gardez simplement la tête baissée, pensez à vous-même et ne vous laissez pas distraire. Plus facile à dire qu’à faire. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook