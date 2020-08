ST. LOUIS (AP) Kolten Wong a frappé un simple RBI et les Cardinals de Saint-Louis sont revenus au stade de Busch avec un rallye enthousiasmant, marquant trois points en neuvième manche pour battre les Reds de Cincinnati 5-4 jeudi soir.

St. Louis a disputé son premier match à domicile depuis le 26 juillet. Les Cardinals ont été inactifs pendant 17 jours après que 10 joueurs ont été testés positifs pour le virus.

Wong a lancé des high-fives dans la direction générale de ses coéquipiers en délire tout en sautant de haut en bas. Pourtant, il n’est entré en contact avec personne.

La distanciation sociale à son meilleur.

«C’est bizarre», dit-il.

Le manager des Cardinals, Mike Shildt, a déclaré que la dernière victoire au bâton était encore douce, même sans la folle célébration normale.

«Un genre différent de départ, mais nous allons le prendre, a dit Shildt. »C’était amusant. Les gars ont toujours apprécié. C’était toujours bon. C’était unique, mais toujours très amusant. »

Yadier Molina a conduit en trois points, dont un simple RBI dans le neuvième. Le receveur All-Star à neuf reprises a fait sa première apparition depuis sa mise à l’écart par COVID-19 plus tôt ce mois-ci.

«Ce n’est qu’un pro, un pro, a dit Adam Wainwright, partant de St. Louis. « Il n’est pas un futur Hall of Famer pour rien. »

Un frappeur et un refus ont aidé à mettre les Cardinals en position dans le neuvième, et Wong a frappé un vol avec un retrait chargé de bases au-dessus de la tête du voltigeur central Travis Jankowski pour le gagner.

Saint-Louis a inscrit les quatre premiers coureurs au neuvième contre plus proche Raisel Iglesias (1-2). Dexter Fowler a chargé les buts avec un simple et Molina a frappé un Grounder hors du gant d’Iglesias, réduisant le déficit à 4-3.

Iglesias a suivi avec une rechigne à marquer des points pour l’attacher et mettre en place Wong.

Seth Elledge (1-0) a remporté sa première victoire dans la ligue majeure avec une neuvième manche sans but.

Le partant de Cincinnati, Sonny Gray, a retiré six manches en six manches pour porter son total de tête en NL à 51. Il en a marché quatre.

«Le match a juste accéléré sur moi, a dit Gray. « Je n’avais pas vraiment de bonnes choses. »

Freddy Galvis a dominé Wainwright, qui a donné quatre points, dont deux mérités, sur six coups sûrs en sept manches. Le joueur de 38 ans a abandonné les 15 derniers frappeurs qu’il a affrontés après avoir accordé un doublé à Mike Moustakas dans le troisième qui a poussé l’avance à 4-2.

Les Reds ont franchi une paire de points non mérités dans le premier sur des erreurs du troisième but Brad Miller et du joueur de premier but Paul Goldschmidt.

«Nous n’avons tout simplement pas réussi, a déclaré le manager de Cincinnati, David Bell. « La clé du jeu n’était pas de marquer plus de points (plus tôt) ou de s’ajouter. »

OISEAUX OCCUPÉS

Les Cardinals viennent de terminer une série de huit matchs en cinq jours qui se sont terminés mercredi à Chicago. Ils joueront 50 matchs au cours des 42 prochains jours pour conclure la saison.

SUR LE CHEMIN DU RETOUR

St.Louis INF Paul DeJong a été envoyé au camp alternatif des Cardinals à Springfield, Missouri, pour reprendre l’entraînement à son retour du COVID-19. DeJong était l’un des 10 joueurs à avoir attrapé le virus. Le directeur de St. Louis Mike Shildt a indiqué que DeJong pourrait revenir dès lundi.

CHAMBRE DES FORMATEURS

Cardinals: C Matt Wieters a été placé sur la liste des blessures de 10 jours avec un orteil cassé.

SUIVANT

Les Reds RHP Anthony DeSclafani (1-1, 6.23) affronteront RHP Dakota Hudson (0-2, 5.40) est le deuxième match de la série de quatre matchs vendredi. DeSclafani a abandonné neuf points mérités en deux manches d’une défaite de 9-6 contre Pittsburgh le 13 août. Hudson a une fiche de 3-0 en quatre départs en carrière contre Cincinnati.

