Bien plus que d’être l’une des seules réussites de 2020 pour la WWE, la poussée de Bayley et Sasha Banks (et la scission éventuelle présumée) a été un salut nécessaire pour les fans qui savaient qu’ils regardaient quelque chose d’incroyablement spécial de la part du couple cinq ans plus tôt.

D’innombrables stars déchues peuvent être considérées comme des affiches-garçons / filles d’une entreprise souffrant d’un déclin créatif sans précédent, mais Banks et Bayley ont sûrement été les plus grandes victimes du lot. Leur match TakeOver: Brooklyn en 2015 était le point zéro pour la société qui faisait des efforts tangibles pour résoudre ses propres problèmes avec la lutte féminine. Cela a été démontré par la pop monstrueuse «The Hugger» reçue lorsqu’elle est devenue partenaire de Sasha à Battleground 2016. Banks rayonnait juste avant que la musique de Bayley ne frappe dans un moment qui soulève la chair de poule sur les bras de votre écrivain alors qu’il tape. Son amie obtenait la pop de toutes les pops, tout comme leur match classique une fois de plus. La réaction était une reconnaissance du stock solide qu’ils avaient construit avec la base de fans et l’espoir d’en voir plus à venir.

Jusqu’en 2020, cet espoir était perdu. Les courses misérables en 2017 et 2018 ont été partiellement effacées par une victoire au titre de Tag au début de 2019, mais la mauvaise gestion de cela a conduit Banks à presque complètement quitter les lieux et Bayley a finalement dû tourner le talon pour sauver ce qui restait de sa crédibilité principale.

La WWE a failli la perdre. Ils le méritaient, en vérité. Ils ont raté ceux-ci aussi …