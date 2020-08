Il y a une certaine suffisance dans la voix off qui frappe quelques secondes avant AEW EVP Cody fait son entrée.

Dans celui-ci, il chante notoirement sur la lutte ayant plus d’une famille royale, rien que le nom de Rhodes n’appartienne à la même conversation que McMahon. Si c’était un tir provocant à la WWE quand il a travaillé sur les Indes après sa sortie de 2016 de la société, c’est depuis devenu un missile chargé au sein de All Elite Wrestling.

Le père de Cody était le héros de la classe ouvrière, mais les héros ont fait du bien à des enfants qui n’ont pas ces luttes – il était le « petit-fils d’un plombier » dans la lignée, plutôt que l’héritage. « The American Nightmare » est né dans l’entreprise et a décidé à un moment donné qu’il viserait lui aussi plus haut que les ceintures de titre, tout comme son père l’avait fait lorsqu’il avait reçu le pouvoir de réservation au sein de la NWA / WCW dans les années 1980 et 1990.

Ses tentatives pour forger son propre empire de lutte plutôt que sa propre carrière de catch viennent d’un droit, mais les succès de première année d’AEW suggèrent qu’il aura fourni des opportunités d’emploi d’une manière que même son propre père ne pouvait pas. Dusty avait la pisse arrachée de lui en pois mais il les a fait et lui-même à un degré insensé que la punchline s’est dissoute. Il – comme Cody – a refusé d’être aplati sous la friperie de McMahon.

Ce lot n’a pas été aussi chanceux …