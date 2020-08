Le produit de la WWE n’a peut-être jamais été aussi jetable, et l’édition du 3 août 2020 de Monday Night Raw a clairement montré ce point à un degré qui fait tourner la tête.

Plus tôt dans la journée, des nouvelles ont éclaté en ligne selon lesquelles le calendrier d’enregistrement avait apparemment été plongé dans le chaos grâce à une série de changements de dernière minute qui comprenaient, mais sans s’y limiter, le retour de Shane McMahon et l’introduction d’une toute nouvelle écurie. La WWE est allée jusqu’à tweeter la confirmation des deux à partir de leur compte officiel, faisant des développements un canon pour le bien de l’histoire plutôt que simplement pour de nouvelles comparaisons entre le produit actuel et la WCW d’aujourd’hui.

Le spectacle lui-même était encore plus sauvage que la spéculation n’aurait pu le laisser croire, McMahon révélant un club de combat souterrain derrière une porte du Performance Center, a déclaré un nouveau groupe tentant de bombarder le bâtiment et d’autres événements bizarres tels que Montez Ford empoisonné et Nia Jax étant indéfiniment suspendu juste une semaine après qu’un programme avec Shayna Baszler ait apparemment été mis en place pour SummerSlam.

C’était en quelque sorte inoubliable en une seule fois, mais pas du tout. Personne ne s’en est vraiment remis et rien n’a d’importance, mais beaucoup de choses se sont produites et certaines d’entre elles pourraient faire grimper les cotes cette semaine. Un spectacle très WWE-en-2020, à cet égard.

Buzz oui, le réseau remonte non. Un événement qu’ils seront heureux de voir disparaître dans les archives, un peu comme certaines de ces horreurs cachées …