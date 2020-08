La WWE est une raquette de catch carny pro déguisée en conglomérat de divertissement d’entreprise. C’est un travail qui se ment à lui-même, en plus du monde extérieur, et donc bien sûr ceux qui sont à la barre vont nous faire des conneries.

Il existe d’innombrables exemples d’hypocrisie et de mensonge, et ils sont souvent éclairés par une certaine arrogance. Ils savent ce qu’il y a de mieux. Ils ont tellement de succès que c’est automatique. Et ils diront au talent qu’ils doivent apprendre à travailler pour la caméra lorsqu’ils rejoindront la WWE.

Ce processus obscur peut prendre des années, c’est tellement complexe. L’indy local ne peut pas aider, désolé, et ne peut pas non plus vérifie les notes les instincts ont évolué pendant des années et des années d’une vie capturée, à portée de main, par tout le monde avec un smartphone. Tout le monde est un artiste maintenant, à un certain niveau.

Sur Dynamite de cette semaine, MJF a chuté une brique quand il a entendu la musique de Jon Moxley. Il a transmis cette peur – et a fait de Mox un dur à cuire – en lançant un regard paniqué à la caméra. Il savait que ses gazouillis l’avaient dérangé, et il laissa échapper le masque d’orgueil. Il n’avait pas besoin de cinq ans de formation au Performance Center pour y parvenir.

De toute évidence, rien de la WWE moderne ne peut apparaître sur cette liste – comment pouvez-vous jouer sur leur caméra sans fonctionner comme un économiseur d’écran DVD cokéfié? – mais ils savaient ce qu’ils faisaient, il était une fois …

