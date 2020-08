AEW

AEW Dynamite inhabituellement défectueux de la semaine dernière a nécessité un rebond, en particulier avec NXT chauffant leur build à TakeOver XXX sur l’autre canal, et la promotion a été livrée. À la fin de la nuit, c’était un spectacle qui s’inscrivait parfaitement dans la récente ligne de produits de la marque: deux heures de télévision colorées, expressives et expansives remplies de développement de scénario essentiel et de grand travail de sonnerie.

Il y avait beaucoup à attendre avec impatience d’entrer dans ce domaine. Le match pour le titre mondial AEW de Jon Moxley et Darby Allin était le produit d’une réservation bâclée, mais il était à peu près garanti qu’il passait entre les cordes, tandis que le débat du Super mercredi de Chris Jericho et d’Orange Cassidy a suscité une intrigue similaire avec son modérateur mystère. Ailleurs, nous avons fait équipe FTR avec The Elite pour affronter The Dark Order dans un tag de 12 hommes, Big Swole face à un adversaire de Britt Baker qui a choisi le droit d’affronter le bon médecin d’All In, et la dernière campagne de MJF à devenir Champion du monde AEW.

Deux problèmes importants ont empêché Dynamite de la nuit dernière d’atteindre le statut sacré 0 Downs. Les deux sont des problèmes en couches nécessitant une analyse minutieuse et une action de la part de la promotion, alors espérons qu’AEW prendra des mesures pour les éliminer au cours des semaines et des mois à venir.

Allumons le fusible …