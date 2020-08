WWE

La WWE est revenue au ThunderDome pour le pay-per-view SummerSlam 2020 d’hier soir, réservant deux changements de titre majeurs.

Le premier fut Asuka battant Sasha Banks pour devenir Championne RAW Féminine. « The Empress of Tomorrow » avait déjà perdu contre la championne féminine de SmackDown Bayley dans le match d’ouverture de la nuit, mais a renversé Banks lorsque « The Role Model » s’est éloigné d’une attaque à la hanche, refusant la balle pour Sasha comme « The Boss » l’avait fait pour elle plus tôt en la nuit, permettant un verrouillage Asuka via l’inversion de la déclaration de banques – car apparemment, ce scénario est incapable de fournir une seule finition propre.

Plus tard, «The Fiend» Bray Wyatt a battu Braun Strowman pour devenir deux fois Champion Universel. Cela est venu via plusieurs soeurs Abigails livrées aux planches de bois exposées de l’anneau après que Strowman eut coupé la toile ouverte, et a servi de toile de fond pour le retour de Roman Reigns.

Roman a détruit Strowman et Wyatt après la cloche, brandissant le titre universel alors que le pay-per-view disparaissait, laissant Michael Cole laisser échapper « nous ne l’avons jamais vu venir! » une dernière fois. Commercialisation!

Les autres combats pour le titre de la nuit ont vu des défenses réussies pour le champion des États-Unis Apollo Crews contre MVP, les champions RAW Tag Team The Street Profits contre Andrade et Angel Garza et le champion de la WWE Drew McIntyre contre Randy Orton.