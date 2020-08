Même si l’audience globale du dernier AEW Dynamite était en baisse de 14% par rapport à celle de la semaine dernière, cela n’a toujours pas empêché l’émission de remporter une autre victoire satisfaisante sur le bébé de Triple H. En plus de la Whooping du mercredi soir de cette semaine, Chris Jericho a également réalisé que AEW a récemment battu le puissant Monday Night Raw dans le très important groupe démographique 18-34 dans les trois heures de l’émission rouge.

Loin du monde statistique des chiffres de visionnage, cependant, c’était comme d’habitude pour All Elite Wrestling alors que Kenny Omega et ‘Hangman’ Adam Page conservaient leurs titres AEW Tag Team contre Jurassic Express, le champion du monde AEW Jon Moxley a sauté son challenger All Out MJF. , et Cody a défendu avec succès son championnat TNT contre Scorpio Sky … avec Mike Chioda comme arbitre!

Ça, et FTR a assassiné le Rock N ‘Roll Express.

Mais, pour la deuxième semaine consécutive, le MVP incontestable de la semaine de l’AEW était cette sensation d’agrumes nonchalante Orange Cassidy alors qu’il remportait la plus grande victoire de sa carrière contre «Le Champion».

Ensuite, juste au moment où vous pensiez savoir ce que vous obteniez avec cette concoction diversifiée de bonté de lutte, ils ne sont partis et ont déplacé Dynamite que samedi soir pendant une semaine! Oh, c’est la même nuit de NXT Takeover XXX? Envie que …

Alors que le tournoi par équipe féminine touche à sa fin et que Cody est prêt à défendre la ceinture TNT contre Brodie Lee, comment les stars d’AEW se préparent-elles pour une autre semaine d’action très attendue?

Allons voir Instagram et découvrons …