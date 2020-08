Dans une semaine qui a vu le champion du monde AEW Jon Moxley défendre avec succès sa ceinture contre le toujours résistant Darby Allin, The Dark Order assommer The Elite et Jurassic Express, et Sammy Guevara a failli tuer un Matt Hardy déjà CASSÉ, il n’y avait encore qu’un seul nom de personne. sur toutes les lèvres.

Non, pas Eric Bischoff (bien que ce soit une tournure plutôt amusante) la sensation TV de vitamine C lui-même, Orange Cassidy et sa connaissance hilarante inattendue du réchauffement climatique. C’était aussi plutôt rafraîchissant (parce que le jus d’orange) de voir la star habituellement réservée, portant de l’ombre, révéler un côté plus passionné de son personnage exceptionnel alors qu’il exposait son prochain adversaire pour l’épisode de Dynamite de cette semaine.

Dans d’autres nouvelles, cette semaine a également vu la promotion lancer officiellement AEW Heels, une nouvelle plate-forme d’adhésion pour les fans féminines. Pourtant, cette évolution positive menaçait d’être éclipsée par la chef de la marque Brandi Rhodes supprimant son compte Twitter en raison des abus racistes qu’elle subissait en ligne. Elle a depuis annoncé que la première réunion était «un énorme succès», alors f * ck les racistes et continuez votre bon travail, Brandi.

Avec la soirée d’appréciation des équipes d’étiquettes juste au coin de la rue, cependant, et All Out apparaissant lentement à l’horizon, qu’est-ce que nos stars préférées de ALL Elite ont fait exactement à l’intérieur et à l’extérieur du cercle carré?

Un rapide coup d’œil sur Instagram semble suggérer que beaucoup de temps a été passé à la plage …