Juste au moment où vous pensiez que le monde d’AEW ne pouvait pas s’améliorer, cette semaine a vu la bataille de Inner Circle de Chris Jericho contre The Best Friends & Jurassic Express dans une extravagance à 10 joueurs et les débuts de l’ancienne demoiselle d’honneur de la WWE Matt Cardona le mercredi soir Dynamite.

En plus des Long Island Iced Z tant attendus et de l’action multi-homme de haut niveau, la rupture éventuelle d’Adam Page et Kenny Omega, les champions de l’équipe AEW Tag Team, a été brillamment taquinée une fois de plus et un autre blockbuster tag-fest a été annoncé pour le prochain. la semaine; L’Eilte & FTR Vs The Dark Order.

Loin du ring, le hashtag #SignEddieKingston a finalement rassemblé suffisamment de vapeur et le « Mad King » est devenu à juste titre All Elite après une récente émission stellaire sur Dynamite, et Cody Rhodes a heureusement nié une transition dans le monde redouté des émissions de trois heures pour le spectacle phare.

Si l’ensemble des offres AEW de cette semaine a bien fait flotter votre bateau, attachez vos ceintures de sécurité.

La prochaine édition de Dynamite verra Matt Cardona faire ses débuts sur le ring dans un match par équipe avec l’ancien copain et champion de la TNT Cody, MJF cherchera à s’appuyer sur sa meilleure promotion en carrière « Not My Champion » et le champion du monde AEW Jon Moxley est prêt à défendre sa ceinture contre Darby Allin … à la télévision gratuite.

Comment vos stars préférées de l’AEW se préparent-elles pour une autre semaine époustouflante de bonté de lutte professionnelle?

Publier des images d’eux-mêmes coupant les têtes de fleurs, bien sûr … eh bien, Evil Uno l’est de toute façon.