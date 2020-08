Lutte à impact

L’Impact Wrestling de cette semaine a suscité de nombreuses questions. Qui répondra au défi ouvert d’Eddie Edwards pour le championnat du monde? Quel avenir pour Rich Swann? Comment Kimber Lee s’intégrera-t-elle dans la division Knockouts maintenant qu’elle a officiellement signé un contrat? Quels matchs auront lieu à Emergence?

À la sortie de l’émission de deux heures, cependant, nous nous sommes retrouvés avec beaucoup plus de questions que de réponses.

Le principal sujet de discussion a été la retraite apparente de Rich Swann, ainsi que son assaut post-discours aux mains d’un Eric Young brandissant des béquilles. L’Impact a fait un travail remarquable en établissant « The World Class Maniac » exactement comme cela en moins de trois semaines, ce qui rend encore plus déroutant l’échec de la WWE à y parvenir en plus de trois ans.

En dehors de cela, l’action sur le ring proposée cette semaine était hors du commun, avec Eddie Edwards contre Sami Callihan, Moose contre Heath et Chris Bey & Rohit Raju contre TJP et Fallah Bahh étant tous des concours phénoménaux avec des implications de championnat. impliqué dans chacun. Les combats disputés à Wrestle House n’étaient pas à la hauteur des matchs de la zone d’impact, mais moins on en parle, mieux c’est. Tout tourne autour des histoires à l’intérieur de la propriété d’investissement de Tommy Dreamer, pas du travail interne.

Avec le coup d’envoi spécial Emergence dans deux semaines, attendez-vous à voir de nombreuses annonces concernant la carte. Allons-y …