WWE

Tôt ou tard, tout le monde obtient son ticket, même les lutteurs. Bien que certains d’entre eux puissent devenir immortels grâce à l’héritage qu’ils laissent derrière eux dans leur métier, leur disparition prématurée peut parfois inciter le public à se remémorer leur vie bien documentée dans l’espoir de trouver quelque chose qui aurait pu annoncer leur fin. De nombreux lutteurs ont déjà un air mythique à leur sujet, alors quand ils font des proclamations, des insinuations ou même des blagues sur leur mort, puis la mort suit pour eux, cela devient profondément inquiétant.

Le taux de mortalité des lutteurs dans l’ensemble n’est pas très élevé. Une étude a révélé que les taux pour les personnes âgées de 45 à 54 ans étaient 2,9 fois plus élevés que ceux des hommes dans la population américaine au sens large. Les anciens artistes faisaient partie d’une génération de lutteurs qui ont fait des choix de vie personnels malsains et pauvres, qui dans certains cas ont continué au-delà de leurs années sur le ring. Et bien que les athlètes d’aujourd’hui soient très fiers et responsables personnellement de leur santé et de leur bien-être en général, et que l’espoir parmi les fans de lutte est que les superstars d’aujourd’hui vivront plus longtemps que leurs prédécesseurs, ce n’est malheureusement pas toujours vrai.

Les lutteurs suivants ont fourni ce qui semble être des détails étranges sur leur disparition éventuelle. Beaucoup de ces morts ont choqué le monde de la lutte dans un état d’incrédulité, tandis que d’autres ont été accueillis avec plus d’une tristesse sans surprise. Certaines de ces prédictions sont terriblement complexes et précises, tandis que d’autres sont extrêmement inquiétantes.

Parfois, cela avait à voir avec les connaissances uniques qu’ils avaient, ou c’était simplement les situations dans lesquelles ils se trouvaient fréquemment. Chaque histoire est différente dans les détails mais identique dans les résultats.