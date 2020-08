WWE

Ces jours-ci, il semble que l’une des meilleures sources d’informations sur la lutte soit le flux Twitch d’AJ Styles. Et maintenant, P1 est devenu public pour répondre à ces rumeurs d’un possible retour à IMPACT Wrestling.

Auparavant, les copains Good Brother de Styles, Karl Anderson et Doc Gallows, ont passé les dernières semaines à exprimer leur souhait de voir AJ les rejoindre dans IMPACT. Étant donné la déception de Styles quant à la façon dont ses meilleures meilleures amies ont été virées par la WWE en avril, beaucoup se sont demandé si l’actuel Champion Intercontinental pourrait être tenté de quitter le navire et de retourner dans la société où il s’est fait connaître pour la première fois.

Bien sûr, tout en répondant à ces rumeurs, Styles a été extrêmement diplomate avec ses paroles.

Avec l’aimable autorisation de WrestlingInc, AJ a déclaré: «Ne dites jamais jamais, mais j’ai aussi dit que j’aimerais terminer ma carrière à la WWE. Alors, nous verrons. «

Louant le talent désormais sous contrat avec IMPACT, Styles s’est enthousiasmé: «Mec, ils ont de solides talents. Non pas qu’ils n’avaient pas de bons talents auparavant, mais ils l’ont encore augmenté un peu plus. »

Deux fois champion de la WWE et deux fois champion d’IMPACT, Styles a ajouté à quel point il était heureux de voir Anderson et Gallows heureux, mentionnant à quel point les choses étaient parfois difficiles pour eux à la WWE.

Comme AJ Styles a fait allusion, il a déjà parlé de sa joie avec la WWE, de la façon dont il voulait mettre fin à sa carrière dans un ring de la WWE et qu’il souhaitait signer avec la société plus tôt que lui. Et compte tenu de la façon dont AJ a un gros contrat pluriannuel avec la WWE, ne vous attendez pas à ce que le Phenomenal One quitte le géant du divertissement sportif de Vince McMahon de si tôt.