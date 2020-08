L’actuel champion intercontinental de la WWE, AJ Styles, a fait une dernière apparition sur son stream Twitch, la semaine dernière pour discuter de certains sujets de lutte professionnelle, en particulier des sujets de sa carrière. Il répond aux questions des fans, tout en jouant à des jeux vidéo avec eux.

Quelqu’un a interrogé «The Phenomenal One» sur le match favori de sa carrière. AJ Styles en a choisi un de la WWE et un de la promotion TNA / Impact Wrestling. De la WWE, il a choisi le match de l’événement principal TLC 2016 contre Dean Ambrose où il a conservé le championnat de la WWE contre Lunatic Fringe de la WWE.

Ce match était un tour de montagnes russes pour l’univers de la WWE, alors qu’il est rappelé pour une dernière chose. Styles AJ apparemment déchiré son pantalon pendant le match. Il a continué cela dans cet état qui a fait de lui une blague, il y a quatre ans. Au cours de la conversation, il a souligné que ce n’était pas un dysfonctionnement de la garde-robe, mais plutôt une balle de chaise avait déchiré son pantalon, légitime.

« Ambrose / Moxley, peu importe comment vous voulez l’appeler, ce match TLC que nous avons eu était assez génial, où j’ai déchiré mon pantalon », a déclaré AJ. « Permettez-moi de dire que je sais aussi que je l’ai déjà dit sur Mixer, mais nous avons de nouveaux yeux [on Twitch], ce n’était pas un dysfonctionnement de la garde-robe quand j’ai déchiré le trou dans mes collants. Ce n’était pas un dysfonctionnement de la garde-robe, il a été littéralement coupé par une chaise qu’il a traversée.

De la TNA, le champion de la WWE en titre le plus ancien de l’histoire de SmackDown a mentionné le match de la division X contre Rhyno. C’était un match «d’échafaudage» auquel il aimait faire partie.

Passant à la conversation, un match auquel AJ Styles est catégorique est un combat en tête-à-tête contre le Hall Of Famer de la WWE, Edge. Pour faire partie d’une querelle contre la Superstar Rated R, il devra évidemment attendre son retour d’une blessure survenue lors du plus grand match de lutte de tous les temps à Backlash 2020 contre Randy Orton.

« Je dois avoir un match avec Edge avant lui et je prends ma retraite tous les deux », a déclaré AJ. «Je pense que c’est quelque chose que nous voulons tous les deux. Je sais qu’il s’est déchiré le triceps, et j’espère que c’est un prompt rétablissement pour lui. C’est celle que je veux vraiment, et je pense qu’il aimerait en avoir une aussi. Ce serait génial. J’attends toujours ça avec impatience, Edge. »

La demande est également réciproque du point de vue d’Edge. Auparavant, la superstar légendaire voulait quitter la WWE juste pour participer à ce match avec AJ Styles qui était à TNA, en 2008. Cependant, cela ne s’est jamais produit et douze ans plus tard, ils sont sous la même bannière de lutte qui nous fait croire que le un combat de rêve disparaîtrait, un jour.

« AJ Styles et Edge doivent arriver », a déclaré Edge tout en parlant de l’athlète le plus doué techniquement de la WWE d’aujourd’hui. «En 25 ans dans le même secteur, nous n’avons jamais touché. Comment est-ce possible? Un gars comme Roman Reigns, mec, il est spécial. C’est un leader et il a besoin d’autres dirigeants, et c’est ce que je peux être.

Nous avons aussi ressenti un peu de cela au Rumble. Seth Rollins doit arriver; Kevin Owens, Cesaro, Nakumura, Sami Zayn, Aleister Black bien sûr, Matt Riddle, WALTER, Tommaso Ciampa, Velveteen Dream. Donnez-les moi tous, mec.