En passant par le dernier épisode de la série documentaire Undertaker: The Last Ride, The Undertaker aurait lutté son dernier match.

Puisque la WWE ne l’a jamais admis, ouvertement, il y a encore des chances qu’il soit de retour dans le cercle carré. S’il décide de faire une autre entrée dans ce ring de lutte professionnelle, son dernier adversaire, AJ Styles, l’attendra dans un environnement typique.

L’Undertaker a reçu un dernier match contre le Phenomenal One, AJ Styles, selon son souhait. Mais cela ne s’est pas produit à l’intérieur de ce ring de la WWE.

Ils ont plutôt combattu dans un match de boneyard unique à WrestleMania 36 dans une maison abandonnée. Ainsi, on pensait que la WWE préparerait un autre match pour eux. Puis la finale de la série documentaire Last Ride déclarant qu’il était d’accord si ce Boneyard Match aurait été le dernier.

Mais AJ Styles n’est pas satisfait de cette expérience car il veut combattre le Phenome, une fois de plus, cette fois avec une arène remplie de public. ViBe & Lutte a récemment parlé à l’ancien champion de la WWE où il a exprimé le désir insatisfait de travailler à nouveau avec The Undertaker devant les fans.

Il adorerait pousser son propre corps à la limite tout en luttant contre le plus grand artiste sportif de tous les temps. AJ Styles a également mentionné à quel point Taker aime cette entreprise comme lui-même.

L’actuel Champion Intercontinental a ensuite mentionné comment le Boneyard Match leur offrait des opportunités uniques qui ont fait de la rencontre un classique instantané. Cependant, la lutte parmi le public est une expérience totalement différente.

«Si cela signifie qu’il revient sur un ring et que nous nous affrontons devant des milliers de personnes, je n’hésiterais pas un instant. mais cela arrivera-t-il? Serait-il capable de l’accepter? Probablement pas. S’il décide que sa carrière est terminée, je la respecte. Il a déjà fait tout ce qu’il avait à faire et a dit: «Ça y est, j’en ai assez», et croyez-moi, je sais à quoi cela ressemble. »

L’Undertaker a toujours mentionné à quel point il aimerait être de retour à la WWE, encore une fois si et quand la société alias Vince McMahon a besoin de lui. Nous ne pouvons donc pas vraiment effacer l’occasion de revoir ces deux cornes de verrouillage. Des noms comme CM Punk et Big E pensent que The Deadman ressuscitera et qui sait s’il mettrait les pieds sur le ring pour lutter à nouveau contre AJ Styles.