Le personnage Alexa Bliss de la WWE est l’un des plus populaires de l’univers de la WWE à la fois à l’écran et hors écran. Elle fait partie des athlètes de la WWE les mieux notés sur les réseaux sociaux, bien que certains fans ne souhaitent pas lui attribuer de grandes compétences dans le ring. Elle a dû faire face à une grande quantité de réaction des fans à cause de cela, mais elle s’est toujours retournée contre lui.

La WWE a célébré la semaine de l’évolution des femmes en se remémorant les étapes qui se sont avérées importantes pour améliorer l’état de la lutte féminine à la WWE au cours des dernières années. Un de ces moments a été mentionné par Alexa Bliss et Charlotte Flair lorsqu’ils sont entrés en collision sur le ring.

Alexa Bliss avait participé à des matchs de haute qualité pendant son temps sur la liste principale, à partir de 2016. Elle a participé à des matchs pour le titre de WrestleMania pour des batailles avec toutes les Four Horsewomen de la WWE et au-delà. Mais le seul match qui s’est démarqué était le combat contre Charlotte Flair. Ces deux hommes se sont battus sur le pay-per-view Survivor Series 2017 dans une rivalité entre la marque et la marque.

C’était une confrontation Champion contre Champion où Alexa Bliss représentait Raw tandis que The Queen faisait de même depuis SmackDown. La déesse de la WWE a noté sur les réseaux sociaux à quel point c’était le match le plus préféré de sa carrière à la WWE, où elle s’est avérée être avec le meilleur de la société.

Flair a été le vainqueur du seul combat qui a eu lieu entre ces deux figures fondamentales de la division féminine.

Même Charlotte Flair elle-même a admis que c’était l’un des matchs les plus sous-estimés de la WWE car elle a hâte de retourner sur le ring avec Alexa Bliss pour une revanche. Seul le temps nous dira quand la WWE planifie le match revanche autour d’eux. Mais l’univers de la WWE mérite une querelle à part entière entre les deux champions féminins à plusieurs reprises.

Alors qu’Alexa Bliss a choisi ce match contre Flair comme son favori, Flair a récemment mentionné que le dernier match de femme debout à Evolution 2018 était son favori personnel. En savoir plus sur The Queen lors d’une conversation sur The Bump de la WWE,

«Je pense que ce qui a rendu ce match si spécial était [that] nous étions dans une émission avec toutes les femmes du passé, qui ont contribué au développement des femmes du présent et du futur. Nous voulions prouver qu’elle était «l’homme» de la division, et j’étais «la reine» de la division. Quoi qu’il en soit, nous voulions juste avoir le meilleur match dans une émission entièrement féminine. » (Avec l’aimable autorisation de wrestlingINC.com)