Alexa Bliss et Nikki Cross ont établi un partenariat improbable sur et en dehors de la WWE pour créer un lien fort. Ils sont également devenus plus que de bons amis dans les coulisses qui profitent de leurs séjours à la WWE en tant que groupe. L’équipe a été séparée parfois mais ces deux-là se sont rapidement reformés puisque la société les aime en tandem.

Nikki Cross a affronté Bayley dimanche dernier lors du pay-per-view The Horror Show at Extreme Rules qui indiquait que la WWE pourrait également l’utiliser comme star en simple, à un moment donné. En fait, Cross aspire également beaucoup à devenir une star à elle seule. Mais elle ne veut pas rompre son union avec Alexa Bliss, aussi vite.

En parlant avec Métro, Nikki Cross a déclaré qu’elle n’aime pas l’idée de briser l’équipe de balises avec Alexa Bliss. Ils pourraient encore offrir beaucoup d’histoires passionnantes à l’univers de la WWE avant la fin de leur temps en tant qu’équipe. Ils sont devenus un système de soutien mutuel qui ne devrait pas être brisé, tout d’un coup.

«Je pense que c’est plus excitant pour les fans de voir les différentes couches de l’amitié. Nous sommes des personnalités très différentes, mais nous avons aussi beaucoup de similitudes et nous avons combattu beaucoup des mêmes batailles sur le plan personnel. Nous nous obtenons et nous nous soutenons les uns les autres, et nous nous élevons mutuellement. Elle a été un si bon système de soutien pour moi qui déménage à Raw et SmackDown depuis NXT. Pour moi, mon intérêt est de raconter cette histoire.

Le tandem de Nikki Cross et Alexa Bliss pourrait également se retrouver bientôt à la poursuite des Championnats par équipes féminines de la WWE, une fois de plus.

Compte tenu du manque d’équipes pertinentes dans la division des tags féminins, c’est quelqu’un qui pourrait encore maintenir le prestige de ces ceintures. Ils ont été deux fois champions par équipe aux côtés de Sasha Banks et Bayley.

Étant donné que cette dernière équipe est l’actuelle championne du tag, elle pourrait retourner à la guerre pour ces ceintures qui devraient rendre Bliss-Cross Applesauce heureux.

De plus, Alexa Bliss a été celle qui a pris Cross sous son aile lorsqu’elle est arrivée pour la première fois dans la liste pour lui donner une identité. La native du Royaume-Uni n’a donc pas oublié la contribution de The Goddess à sa carrière.