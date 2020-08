SummerSlam 2020 ne proposera plus un match Hair vs Hair qui a suscité l’intérêt des fans. Mandy Rose et Sonya Deville devaient se battre dans ce combat qui aurait vu la perdante se couper les cheveux et devenir chauve. Mais la WWE ne veut potentiellement pas voir l’une de ces beautés devenir chauve et donc un match nouvellement stipulé a été annoncé entre ces deux.

Summerslam 2020: Aucun perdant DQ ne quitte le match de la WWE annoncé

Le match Sonya Deville contre Mandy Rose à SummerSlam 2020 sera désormais un match No DQ où le perdant quitterait la WWE. Le résultat du match serait de réduire une superstar des vestiaires et Deville est confirmé que ce serait la déesse dorée de la WWE.

Édition Go-Home SummerSlam 2020 de cette semaine Remettre à sa palce vu Rose couper une promo où elle a essayé de régler les choses avec son ancien partenaire de l’équipe Fire n Desire. Elle voulait revenir à la façon dont ils étaient les meilleurs amis. Mais la réponse n’a pas été positive de la part de la personne concernée.

WWE Summerslam 2020: Vainqueur révélé pour Mandy Rose vs Sonya Deville

Deville a ensuite répondu à la trêve en coupant une promo de talon contre Rose, l’appelant un «b-h» et en lui disant de lui apporter un jeu A à SummerSlam 2020. Deville a déclaré que Rose était gênée de devenir chauve, contrairement à Deville attention si elle est chauve. Elle a ensuite mentionné comment le match sera désormais converti en un match de la WWE No DQ Loser Leaves. Elle est apparemment malade de regarder le visage de Rose et serait heureuse de lui montrer les portes.

Le SmackDown de la nuit dernière a également fait quelques références à la tentative d’enlèvement qui a eu lieu au domicile de Deville le week-end dernier. Rose était présente chez Deville en tant qu’invitée. Cependant, l’incident n’a pas été mentionné directement. La victime est actuellement en garde à vue avec plusieurs chefs d’accusation contre lui. Il a également envoyé des messages de harcèlement à Deville.

Le pay-per-view SummerSlam 2020 devrait sortir, en direct ce dimanche 23 août, de l’Amway Center à Orlando, en Floride, alias WWE ThunderDome. Voici la carte de match mise à jour,

Match pour le titre WWE

Randy Orton contre Drew McIntyre (c)

Match pour le titre universel WWE

«The Fiend» Bray Wyatt contre Braun Strowman (c)

Match de titres par équipe RAW

Andrade et Angel Garza contre les bénéfices de la rue (c)

Match pour le titre féminin de SmackDown

Asuka contre Bayley, championne par équipe féminine de la WWE (c)

Ce match sera le premier coup de titre d’Asuka de la soirée.

Match pour le titre féminin RAW

Asuka contre la championne par équipe féminine de la WWE Sasha Banks (c)

Ce match aura lieu plus tard dans la nuit après Asuka vs Bayley.

Combat de rue

Dominik Mysterio contre Seth Rollins

Rey Mysterio et Murphy seront au bord du ring.

Match pour le titre WWE États-Unis

MVP contre Apollo Crews (c)

Bobby Lashley et le champion de la WWE 24/7 Shelton Benjamin sont bannis du ring.

Pas de match DQ, le perdant quitte la WWE

Mandy Rose contre Sonya Deville