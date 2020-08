Contrairement aux années précédentes, l’ancien champion de la WWE Brock Lesnar ne travaillera pas dans le SummerSlam de cette année. C’est le seul événement PPV qui a été dominé par lui, au fil des ans. Surtout ces dernières années ont fixé un cap où l’on ne peut pas penser au spectacle d’août sans sa présence dans l’événement principal. C’est ce qui nous manquerait cette année.

Brock Lesnar a été en possession d’une série de Main Eventing 6 PPV SummerSlam consécutifs, ce qui est un record absolu pour toutes les Superstars de la WWE.

Mais cela touche à sa fin cette année car il n’est pas présent dans la perspective du scénario et n’apparaîtra pas non plus dans le PPV. Ce serait également la première fois en neuf ans qu’il ne se produirait pas dans cette émission en particulier.

Il convient de noter que la série unique de Brock Lesnar aurait dû continuer s’il n’y avait pas eu la pandémie de coronavirus. Pour ceux qui ne le savent pas, le plan original pour SummerSlam 2020 était Drew McIntyre contre Brock Lesnar dans un match revanche de WrestleMania 36.

Ces deux-là se seraient heurtés pour le titre de la WWE, portant à nouveau la tradition des deux dernières années où la WWE a généralement organisé des événements principaux de WrestleMania, une fois de plus. Voici une statistique des apparitions passées de Brock Lesnar pour SummerSlam, au fil des ans.

– SummerSlam 2002: Main Event contre The Rock

– SummerSlam 2003: Co-Main Event contre Kurt Angle

– SummerSlam 2012: Main Event contre Triple H

– SummerSlam 2013: Co-Main Event contre CM Punk

– SummerSlam 2014: Main Event contre John Cena

– SummerSlam 2015: Main Event contre The Undertaker

– SummerSlam 2016: Main Event contre Randy Orton

– SummerSlam 2017: Main Event contre Samoa Joe, Braun Strowman et Roman Reigns dans un Fatal-4-Way Match

– SummerSlam 2018: Main Event contre Roman Reigns

– SummerSlam 2019: Main Event contre Seth Rollins

Comme vous pouvez le voir, Brock Lesnar a participé à 8 événements principaux à SummerSlam et détient ainsi le record du plus grand nombre d’événements principaux de l’histoire de la plus grande fête de l’été. Malheureusement, la WWE ne l’aura pas comme la plus grande attraction de la série.

En son absence, le champion de la WWE Drew McIntyre sera le main-eventing de la scène. Fait intéressant, il participait à son tout premier match à SummerSlam cette année. Selon l’annonce officielle, il défend le championnat de la WWE contre « The Legend Killer » de la WWE Randy Orton, produisant le match tant attendu en 2020.