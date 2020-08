Sasha Banks est l’une des figures fondamentales de l’évolution de la femme, souvent surnommée la lutteuse la plus technique de cette génération. Pour une raison quelconque, la WWE a principalement sous-utilisé son talent en la plaçant dans un rôle de jobber tout en formant des stars comme Charlotte Flair ou Alexa Bliss.

Mais sa contribution à l’édification d’une division féminine forte est indéniable. De plus, elle détient également le record de performances de référence innombrables tout au long de sa carrière à la WWE. Cela a fait de Sasha Banks une quintuple championne des femmes de Raw qui n’a pas encore atteint son potentiel, selon de nombreux fans. En plus de ses compétences en lutte, elle est également une chanteuse de rappeur certifiée.

Jetons un coup d’œil aux distinctions de carrière de l’un des Golden Role Models de la WWE,

Sasha Banks: carrière, histoire du championnat et détails de la vie personnelle

– Mercedes Justine Kaestner-Varnado est le vrai nom de Sasha Banks qui est née le 26 janvier 1992 à Fairfield, en Californie, et a ensuite déménagé dans divers endroits, y compris le Minnesota en raison du traitement et de la scolarisation de son frère handicapé.

– Sa famille s’est ensuite installée à Boston, dans le Massachusetts, où elle a commencé sa carrière de catcheuse professionnelle et a donc obtenu la facturation d’ici. Elle a suivi des cours en ligne tout en grandissant en regardant All Japan Women’s Pro-Wrestling (AJW). Elle est d’origine afro-américaine et européenne.

– Sasha Banks a commencé sa formation à la Chaotic Wrestling (CW) qui était située à Woburn, Massachusetts, en 2008. Elle a fait ses débuts sur le ring, sous le nom de Mercedes KV. Le 2 décembre 2011, Banks a battu Alexxis dans un match «I Quit» pour remporter le Championnat Chaotic Wrestling Women pour la première fois.

– Le 17 août 2012, le Championnat Chaotic Wrestling Women a été déclaré vacant, alors que Kaestner-Varnado a signé un contrat avec la WWE, qui a mis fin à son règne de titre à 259 jours.

– Sasha Banks a également assisté à la New England Championship Wrestling (NECW) et à la National Wrestling Alliance (NWA) sous le nom de Miss Mercedes avant de rejoindre la WWE. Elle a également gagné

Championnat féminin IWE (Independent Wrestling Entertainment) à une occasion.

– En juin 2012, Varnado a participé à un camp d’essais de la WWE et une annonce concernant sa signature a été faite le 18 août. Elle a été affectée à NXT, le territoire de développement de la WWE où elle a été baptisée pour la première fois Sasha Banks.

– Elle a fait ses débuts télévisés sur NXT le 12 décembre, perdant contre Paige. La première victoire télévisée de Banks sur NXT est survenue le 23 janvier 2013 contre Alicia Fox.

– Sasha Banks a été bloquée au niveau intermédiaire de NXT tout au long de l’année. Le 6 avril 2014, elle a fait une apparition à WrestleMania XXX dans le cadre de l’entrée de Triple H.

– Le 11 février de l’année prochaine à l’événement NXT TakeOver: Rival, Sasha Banks a remporté le championnat féminin NXT en épinglant Charlotte dans un match à quatre fatal qui a également impliqué Becky Lynch et Bayley.

– À NXT TakeOver: Brooklyn le 22 août, Sasha Banks a abandonné le championnat féminin NXT à Bayley dans un match classique et a ainsi mis fin à son règne à 192 jours. Le match a reçu les éloges de la critique et a remporté le match de l’année aux NXT Year-End Awards. Lors du match revanche, à NXT TakeOver: Respect le 7 octobre, Banks a de nouveau été battu par Bayley lors du premier match Iron Man féminin de 30 minutes de l’histoire de la WWE, avec un score de 2-3 dans ce qui semblait être son dernier match dans NXT.

– Son match contre Bayley à NXT TakeOver: Respect le 7 octobre 2015 a été le premier match féminin à avoir jamais fait la une de NXT TakeOver, le premier match d’Iron Woman de l’histoire de la WWE et le plus long match de division féminin de l’histoire de la WWE ayant une longueur de 30 minutes. Ce match a été voté par Pro Wrestling Illustrated (PWI) comme le match de l’année, Banks ayant également été élue femme de l’année.

– Sasha Banks a fait ses débuts officiels sur la liste principale le 13 juillet 2015, épisode de Raw avec Charlotte et Becky Lynch de NXT, après que Stephanie McMahon ait appelé à une «révolution» dans la division WWE Divas. Banks s’est alignée avec Naomi et Tamina Snuka pour former l’équipe BAD. (Belle et dangereuse) Elle a eu une séquence de victoires pendant quelques mois en remportant des matchs contre des joueurs comme Bella Twins, Alicia Fox, Becky Lynch et Paige.

– La Legit Boss de la WWE a fait ses débuts à WrestleMania en 2016 via un match triple menace entre Sasha Banks, Becky Lynch et Charlotte Flair pour le championnat des Divas. Sur le spectacle, le titre a été retiré et le championnat féminin a été introduit qui a été remporté par Flair.

– Sasha Banks a été recrutée pour la marque Raw dans le cadre du WWE Draft 2016 le 19 juillet 2016 wh9 a fait sa première apparition pour la marque le 25 juillet pour vaincre Charlotte et remporter le WWE Women’s Championship pour la première fois. Le 21 août à SummerSlam, Banks a abandonné le championnat à Charlotte, mettant fin à son règne à 27 jours.

– Sasha Banks a obtenu un match revanche face à face lors de l’épisode du 3 octobre à Raw, où elle a battu Charlotte Flair dans l’épreuve principale pour remporter son deuxième championnat féminin de Raw pour la deuxième fois. Malheureusement, elle a de nouveau perdu la ceinture après un règne de 27 jours lors du tout premier match féminin Hell in a Cell à l’événement Hell in a Cell pay-per-view le 30 octobre. Le match a ensuite été déclaré comme l’événement principal. c’était la première fois que des femmes recevaient le dernier match d’une carte pay-per-view à la WWE.

– Lors de l’épisode de Raw du 28 novembre, Sasha Banks a battu Charlotte dans un match de Falls Count Anywhere pour remporter le Raw Women’s Championship pour une troisième fois record avec Flair. À peine 20 jours plus tard, un match Iron Man de 30 minutes entre les deux a eu lieu à Roadblock: End of the Line le 18 décembre, où Banks a perdu contre Flair 3–2 en prolongation de mort subite.

– Le 20 août 2017, à SummerSlam, Sasha Banks a battu Alexa Bliss pour devenir quatre fois championne des femmes brutes avec Flair. Mais huit jours plus tard, elle a laissé tomber le titre à Bliss à Raw.

– Le 28 janvier 2018, au Royal Rumble, elle était la première entrée au premier match du Royal Rumble féminin. En juin de la même année, elle a participé pour la première fois à un match de ladder Women’s Money in the Bank.

– Le 17 février 2019, à la Chambre d’élimination, Sasha Banks et Bayley ont remporté le premier championnat par équipe féminine de la WWE en éliminant enfin l’équipe de Mandy Rose et Sonya Deville dans un match d’élimination par équipe à six. Ils ont laissé tomber le titre à WrestleMania 35 le 7 avril aux IIconics (Billie Kay et Peyton Royce) dans un match fatal par équipe à quatre, mettant fin à leur règne à 49 jours.

– Au cours des semaines suivantes, des rumeurs ont suggéré qu’elle cherchait à quitter l’entreprise en raison de ses frustrations de longue date avec la WWE. Elle et Bayley n’ont apparemment pas été informées de la perte des titres par équipe féminine de la WWE jusqu’à la toute dernière minute. Ils s’attendaient apparemment à avoir un règne de titre beaucoup plus long.

– Après une interruption de quatre mois, Sasha Banks est revenue le 12 août 2019, épisode de Raw en talon pour la première fois depuis 2016, en attaquant Natalya et Becky Lynch avec une chaise en acier.

– Banks et Lynch ont ensuite participé au deuxième match féminin Hell in a Cell, qui a eu lieu le 6 octobre au pay-per-view Hell in a Cell que Lynch a remporté. Sasha a ensuite été recruté pour la marque SmackDown lors du repêchage de la WWE 2019 qui a commencé une alliance avec Bayley dans l’émission.

– Sasha Banks et Bayley ont réussi à récupérer les championnats par équipe féminins de la WWE lors de l’épisode du 5 juin de SmackDown en battant Alexa Bliss et Nikki Cross, ce qui en fait la deuxième équipe à avoir jamais détenu les titres à deux reprises.

– Dans l’épisode de Raw du 27 juillet, elle a défié Asuka pour le championnat féminin de Raw. Bayley a été montré sur le TitanTron attaquant le partenaire d’Asuka, Kairi Sane. Asuka a ensuite été intentionnellement exclue du match alors qu’elle courait pour sauver Sane. Ainsi, Banks a remporté le titre pour la cinquième fois record de sa carrière.

– Outre les victoires au championnat, Sasha Banks a remporté la Feud de l’année (2016) contre Charlotte Flair,

Match de l’année (2015) contre Bayley à NXT TakeOver: Respect, femme de l’année (2015), et classée n ° 2 des 50 meilleures lutteuses du PWI Female 50 en 2016. Elle a fait ses débuts dans le jeu vidéo à la WWE dans WWE 2K17 qui est également apparu dans WWE 2K18, WWE 2K19 et WWE 2K20. Elle apparaît également dans les jeux mobiles WWE SuperCard et WWE Mayhem.

– Sasha Banks est la cousine germaine du rappeur Snoop Dogg, qui l’a aidée à développer un personnage sur le ring. Snoop a joué, en direct lors de son entrée à WrestleMania 32. Elle est également cousine germaine du producteur de musique Daz Dillinger et des chanteurs Brandy Norwood et Ray J.Elle est une fan de musique K-pop et d’anime japonais Sailor Moon.

– Varnado est marié à la créatrice de costumes de la WWE et lutteuse professionnelle à la retraite, Sarath Ton, également connue sous le nom de Kid Mikaze, le 4 août 2016. Eddie Guerrero est son lutteur préféré car on la voit souvent faire le pendentif Frogsplash de Guerrero. Elle était présente à l’épisode commémoratif de Raw de Guerrero le 14 novembre 2005 à Minneapolis. (Sources – Wikipédia)