Charlotte Flair travaillerait sur un méga projet télévisé non WWE. Auparavant, la croyance était que c’était pour une sorte d’émission de télé-réalité autour d’elle-même. Mais le mot est maintenant sorti indiquant qu’elle préférerait plutôt travailler dans une émission de télévision scénarisée. Le tournage de l’émission commencera, ce qui serait un facteur important de son retour sur le ring, créant un retard global.

Il a été rapporté sur Twitter par Ryan Satin que le projet télévisé de Charlotte Flair est une «émission scénarisée avec un grand réseau» qui n’a pas encore été dévoilée. La femme inquiète est actuellement hors d’action alors qu’elle se prépare à une chirurgie plastique pour résoudre un problème de fuite d’implant mammaire. La situation problématique était liée à une opération qu’elle avait déjà effectuée il y a quelques années.

La star de la WWE Charlotte Flair partage des photos post-opératoires sur Instagram

Charlotte Flair a récemment déclaré franchement sur Twitter que cette chirurgie résoudrait le problème dans une perspective à long terme. Mais la période de récupération sera également un peu plus longue qu’elle ne le pensait.

Pendant Observateur de lutte Radio, Dave Meltzer a également confirmé qu’elle sera hors de combat plus longtemps à cause de quelques facteurs. Non seulement son temps de récupération sera plus long, mais le prochain projet télévisé prendra également du temps.

Mise à jour sur la carrière de Charlotte Flair à la WWE après une chirurgie mammaire

On ne sait toujours pas si Charlotte Flair sera de retour à temps pour SummerSlam car la WWE n’a pas de date pour le retour si nécessaire, à partir de cette semaine. Il a également été noté que sa date de retour est indéterminée pour le moment. Les responsables de la WWE gardent également cela comme un grand secret, mais ils espèrent qu’elle sera prête avant SummerSlam le 23 août.

Ric Flair, membre du Temple de la renommée de la WWE, a été le premier à avoir révélé la nouvelle lors d’une récente apparition sur le podcast Wrestling Inc Daily au sujet de sa fille décrochant un rôle télévisé non WWE.

«Je sais qu’elle a une série télévisée qui la regarde et qu’elle a des professionnels du fitness qui veulent travailler avec elle», a déclaré Ric. «J’espère qu’elle prendra autant de temps qu’elle le voudra pour que toutes ces personnes qui peuvent remplir ses chaussures et le faire chaque soir aient l’opportunité et que Dieu bénisse cette pensée.» (Avec l’aimable autorisation de wrestlingINC.com)

On ne sait pas à ce stade si le réseau WWE est derrière l’émission de télé-réalité de Charlotte Flair ou comment la production concernée engage Flair à un accord malgré son contrat avec la WWE. Mais c’est un grand projet qui occupera la reine pendant des semaines.