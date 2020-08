RAW Underground a fait ses débuts cette semaine lors de l’émission phare de la WWE lundi soir. Les segments de cette section présenteront des combats de type shoot. Beaucoup de fans proposent de nouveaux concepts de combat pour ces segments alors que certains le critiquent. Mais la bonne chose est qu’elle a attiré l’attention nécessaire et augmente ainsi les cotes de télévision de Raw.

La société va maintenant aller de l’avant avec le concept Raw Underground de toute façon, car ils ont déjà filmé le contenu des prochains épisodes. Pendant ce temps, CM Punk et l’animatrice et présentatrice de l’émission WWE Renee Young ont montré leur intérêt à se battre dans cette scène.

Hier soir, un épisode de Watch Along a été diffusé sur FS1 avec CM Punk, Booker T, Renee Young, Bret Hart et Finn Balor. Ils ont regardé SummerSlam 1992 et ont eu une discussion sur un certain nombre de sujets liés à la lutte, tout comme ils le faisaient sur WWE Backstage sur FS1.

Au cours de la conversation, le sujet de RAW Underground a été abordé et CM Punk a partagé ses pensées sur ce. Il partageait à peu près l’intérêt de ce dicton selon lequel il était déjà devenu un fan du concept. Punk a ensuite poursuivi en disant que le concept est plutôt «cool» et que des combats «sans retenue» avec des strip-teaseuses dansant autour du ring sont tout ce qu’il voulait voir.

«L’idée que Shane McMahon et tous ces gens soient au Performance Center pendant les trois heures entières et qu’ils coupent dans ce qu’ils font dans divers segments est plutôt cool. Trois heures de combats sans limites et de strip-teaseuses, c’est tout ce que je veux voir. «

Booker T a ensuite ajouté en disant que le premier lutteur auquel il avait pensé en regardant Raw Underground était CM Punk. Il s’est toujours demandé si cela pouvait ramener Punk à la WWE, pour de vrai.

Renee Young, qui a perdu son concert d’hébergement sur WWE Backstage en raison de l’annulation de l’émission sur FS1, a également montré son intérêt à figurer sur Raw Underground dans une certaine capacité. Les femmes n’ont pas été réservées, mais il reste encore beaucoup de contenu à diffuser et il y a toujours une chance.

Renee Young a déclaré qu’elle serait prête à affronter la championne féminine de SmackDown Bayley sur WWE Raw Underground. C’est ce qu’il avait à dire lorsque le sujet a été nourri lors de la SummerSlam 1992 Watch Party.

«Je combattrais Bayley. Je combattrais certainement Bayley !. Elle se moque de moi tout le temps, elle m’appelle toujours. Elle m’appelle dans différentes interviews pour me dire qu’elle veut me battre. Alors je suis partant. Mon cardio est au plus haut niveau. »

Je ne taris pas d’éloges sur @CMPunk pour cela! @ReneeYoungWWE vous n’avez pas besoin de «matériel» pour vous faire botter la tête !!!!!!!!!!! https://t.co/7tM4cQPCM8 – Bayley (@itsBayleyWWE) 5 août 2020

Renee Young a ajouté en disant «Je n’ai rien de mieux à faire, je suis déprimé.» Elle n’a pas fait fabriquer sa couronne, mais elle travaillera sur quelque chose tout en se préparant pour le match contre une femme qui ne cesse de lui tirer dessus.