WWE.com

La perception que Bruce Prichard est la force motrice de la création de la WWE en 2020 est incorrecte.

Ceci est selon Dave Meltzer, qui a écrit sur la situation dans la newsletter Wrestling Observer de cette semaine, notant qu’Ed Koskey, plutôt que Prichard, s’occupe de la plupart des tâches créatives RAW et SmackDown pour le moment.

La principale responsabilité de Prichard n’est pas de rédiger les scénarios eux-mêmes, mais de «mettre en œuvre et d’exécuter les commandes de Vince McMahon et de s’assurer que les autres départements sont informés des plans» afin de garder le merchandising, les partenaires du réseau et les équipes de promotion au courant. Cela le fait ressembler plus à un coordinateur qu’à un écrivain pur et dur.

En plus de cela, Prichard traite également directement avec USA Network et FOX. Kevin Dunn aide à cet égard et Nick Khan, le nouveau président et directeur des revenus de la WWE, pourrait également contribuer.

Prichard est actuellement directeur exécutif de RAW et SmackDown de la WWE. Il a d’abord été recruté au poste de SD à la suite du départ d’Eric Bischoff en octobre 2019, puis a hérité de l’ancien rôle de Paul Heyman lorsque l’ancien homme de l’ECW a été démis de ses fonctions en juin. Heyman travaille désormais uniquement en tant que talent à l’antenne pour la WWE.