WWE

Corey Graves retournera à la cabine d’annonce dans laquelle il a fait ses commentaires ce soir.

Triple H a confirmé que l’homme de couleur de SmackDown sera à la table pour NXT TakeOver XXX, déclarant ainsi lors d’une session de questions-réponses sur YouTube avec l’hôte Kayla Braxton. Graves sera sur les commentaires toute la nuit, probablement rejoint par l’annonceur play-by-play Mauro Ranallo et probablement l’un de Beth Phoenix et Vic Joseph, si l’équipe ne tourne pas.

Corey « a supplié et plaidé » pour être autorisé à faire le spectacle, a plaisanté « The Game ».

Graves semble excité pour ça: –

Forcé de prendre sa retraite en raison de graves problèmes de commotion cérébrale en 2014, Graves est devenu un panéliste et commentateur avant le spectacle de NXT en décembre, obtenant un contrat de deux ans pour son nouveau rôle. Lui et Tom Phillips se sont finalement installés dans l’équipe régulière de deux hommes de la marque noire et or, Graves ayant reçu des applaudissements généralisés pour son style de couleur vif et vif, établissant des comparaisons avec Bobby « The Brain » Heenan et d’autres.

Graves a été transféré dans la liste principale en 2016 et a craqué lors de sa dernière apparition à NXT. De toute évidence, le spot compte beaucoup pour lui.

NXT TakeOver XXX commence à minuit HNE ce soir et sera probablement titré par le champion NXT Keith Lee contre Karrion Kross.