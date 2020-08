WWE / Ray Villalobos (e-mail: ray@planetoftheweb.com) / CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)

L’accord de la WWE pour organiser des spectacles à l’Amway Center d’Orlando court jusqu’au 30 octobre, et les fans en direct ne seront pas présents dans l’arène pendant cette période en raison de la situation mondiale actuelle, selon Jon Aldo de MyNews 13.

Il a été largement rapporté au cours de la semaine dernière que la WWE déplaçait ses opérations du Performance Center au Amway Center, avec la rumeur que SummerSlam aurait lieu dans l’arène de basket-ball le 23 août. WrestleVotes a également noté que la société pourrait commencer à utiliser le site. après l’épisode de Raw de cette semaine. Les ventilateurs virtuels peuvent également être introduits dans ce paramètre, selon PWInsider.

Désormais, plus d’informations sur l’accord de la WWE avec le site ont été révélées par Jon Aldo sur Twitter.

Il rapporte:

« Un représentant de la ville d’Orlando me dit que @ MyNews13 #WWE a un accord d’utilisation avec Amway Center jusqu’au 30 octobre sans aucun fan présent dans le bâtiment. Donc, à moins d’un amendement à l’accord, pas de fans en direct jusqu’en octobre, mais la WWE a accès à l’arène pour tous les événements à ce moment-là.

Si tel est le cas, nous ne verrons peut-être pas de fans en direct dans une arène de la WWE avant peut-être novembre au plus tôt. Cependant, il convient de mentionner qu’Aldo a fait allusion à un amendement à l’accord étant possible plus tard.

On ne sait pas non plus à l’heure actuelle quels sont les plans de la WWE après le 30 octobre. Si la situation mondiale n’a pas beaucoup changé à ce moment-là, resteront-ils au Amway Center? Ou chercheront-ils une autre alternative?

Pour l’instant, soyons simplement reconnaissants d’avoir vu le dernier PC depuis un moment.