WWE.com

Dominik Mysterio disputera son premier match officiel de la WWE à SummerSlam 2020 (23 août), a confirmé la promotion.

Son adversaire? Seth Rollins, bien sûr.

Dominik a défié Rollins tôt sur RAW hier soir. Cela a conduit Seth Rollins à frapper le ring avec Murphy, à y entrer avec les annonceurs Tom Phillips et Samoa Joe avant d’en arriver au fait. Dominik a attaqué avec un bâton de kendo, tout comme la semaine précédente, éloignant Rollins et Murphy du ring et incitant «The Monday Night Messiah» à accepter le défi.

Ce sera le premier vrai match de lutte professionnelle de Dominik, bien qu’il ait généralement impressionné dans ses emplacements physiques jusqu’à présent. Son père, Rey Mysterio, n’était pas du tout sur RAW, ayant perdu un globe oculaire dans son match Eye for an Eye avec Rollins au The Horror Show à Extreme Rules il y a deux semaines.

Voici à quoi ressemble la gamme SummerSlam 2020 après les ajouts d’hier soir: –

Championnat de la WWE: Drew McIntyre (c) contre Randy Orton

Championnats RAW Tag Team: Street Profits (c) contre Andrade et Angel Garza

Championnat des États-Unis: Apollo Crews (c) contre MVP

Championnat féminin RAW: Sasha Banks (c) contre Asuka (si Asuka bat Bayley sur RAW de la semaine prochaine)

Dominik Mysterio contre Seth Rollins