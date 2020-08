Les initiations des intrigues de SummerSlam sur WWE Raw ont déjà commencé et il est temps qu’elles s’échauffent. Après ce qui s’est passé la semaine dernière, il est certain que les angles du championnat auront plus d’impact que jamais à l’approche de la plus grande fête de l’été.

Le champion de la WWE, Drew McIntyre, s’adressera à Randy Orton et à l’attaque soudaine de lui tout en se dirigeant vers la prochaine défense du championnat de son règne de titre. De plus, Asuka réagira à la chute soudaine du titre, au départ de Kairi Sane de la WWE et à sa prochaine étape. Un match pour le titre attendra également lorsque WWE Raw sera diffusé depuis le WWE Performance Center à Orlando, en Floride.

Stone Cold Steve Austin: la WWE organisera une célébration pour la légende

L’événement principal de SummerSlam 2020 a été officialisé, la semaine dernière, lorsque Randy Orton a lancé un défi à Drew McIntyre pour le championnat WWE de ce dernier. Il a été accepté et le match pour le titre a également été officialisé lorsque McIntyre a remporté une victoire réussie contre Dolph Ziggler dans un match de règles extrêmes. Mais il ne s’attendait pas à ce qu’une Viper soit prête à frapper.

Il a été frappé par un soudain RKO de l’Apex Predator de la WWE à un moment où il s’attendait à ce que ce soit le moins. Mais McIntyre l est le champion dominant qui ne reculera pas devant la plus grande menace à laquelle il ait jamais été confronté. Selon WWE.com, il répondrait à l’attaque d’Orton sur WWE Raw,

«Drew McIntyre ne l’a jamais vu venir.

Randy Orton a clairement indiqué qu’il viendrait pour le championnat de la WWE de McIntyre lundi dernier à Raw, et The Viper a frappé en premier, laissant tomber le champion avec un RKO tonitruant après la victoire exténuante de McIntyre sur Dolph Ziggler dans un match de règles extrêmes. Comment le champion de la WWE intrépide réagira-t-il à l’attaque impitoyable d’Orton hors de nulle part? Renseignez-vous sur Raw, ce lundi à 8/7 C sur USA! »

La capacité serait la même pour l’Empress of Tomorrow qui a perdu le WWE Raw Women’s Championship contre Sasha Banks, la semaine dernière. Mais elle n’a jamais subi de défaite nette alors que Bayley attaquait Kairi Sane, obligeant Asuka à descendre en quittant le ring et donc à être comptée pour la modification du titre.

Ce soir, Asuka sera là pour réagir à la perte du titre féminin WWE RAW contre la championne par équipe féminine Sasha Banks, et pour trouver un moyen de chercher la rédemption pour l’attaque de fin de carrière contre Kairi Sane.

«Lundi dernier, l’attaque vicieuse de Bayley contre l’ami et partenaire d’Asuka, Kairi Sane, a permis à Sasha Banks de remporter le championnat féminin de Raw. Mais peu de temps après, l’agonie d’Asuka s’est transformée en rage pure.

Comment se poursuivra le règne de domination de Bayley & The Boss sur les marques? Asuka sera-t-elle prête à se venger après l’attaque de fin de carrière contre sa meilleure amie? Découvrez ce lundi à Raw à 8/7 C aux USA! »

Mise à jour sur la victoire de Sasha Banks au championnat féminin de la WWE Raw

La WWE a également révélé sur son site officiel qu’Apollo Crews revient à la télévision cette semaine. Il se battra avec MVP sur WWE RAW pour déterminer qui est le vrai champion des États-Unis. Ce match donnerait le coup d’envoi à l’émission de cette semaine dans l’espoir de récupérer quelques cotes de télévision,

«Le prix légendaire a été assombri dans la controverse ces derniers temps. Crews devait initialement défendre le championnat contre MVP au The Horror Show de la WWE Extreme Rules, mais n’a pas été autorisé à concourir à la suite de l’attaque de Bobby Lashley. «

Seth Rollins s’est récemment déchaîné sur WWE Raw avec son disciple Murphy qui le soutenait, tout le temps. Après avoir enlevé l’œil de Rey Mysterio, il a également réussi à blesser l’œil d’Aleister Black.

Si ce n’était pas pour Dominik, alors Black aurait pu avoir plus de problèmes. Il sera intéressant de voir s’il y aurait des retombées en attendant le fils de Rey Mysterio, ce soir qui a fait l’arrêt pour Black.

Aleister Black: Vince McMahon n’est plus haut sur la WWE Raw Star

Andrade et Angel Garza ont remporté un match par équipe à triple menace pour devenir les nouveaux prétendants numéro un aux championnats par équipe de la WWE Raw. Ils affronteront les Street Profits pour les titres à SummerSlam.

À la suite de leur victoire, Garza et Andrade ont livré des clichés à bas prix sur les champions, indiquant qu’ils sont concentrés sur la médaille d’or. Les champions pourraient-ils riposter aux défis? Nous découvrirons quand l’émission phare de la WWE sera diffusée depuis le PC.