À l’approche de Summerslam 2020, on nous a présenté un autre épisode bien rempli de WWE Raw où un match pour le titre a donné le coup d’envoi. Apollo Crews est revenu pour affronter MVP pour participer au match de championnat des États-Unis en raison de Extreme Rules.

Drew McIntyre a répondu à l’attaque soudaine de Randy Orton, la semaine dernière alors qu’Asuka était en mode de remboursement envers Sasha Banks et Bayley. Découvrez les résultats de l’émission qui s’est déroulée au WWE Performance Center à Orlando, en Floride.

Match pour le titre de la WWE États-Unis entre MVP et Équipages Apollo a ouvert WWE Raw où MVP contrôlait une soumission Camel Clutch. Mais il a raté une grosse botte et s’est coincé dans les cordes. MVP a quand même réussi à se battre avec German Suplex seulement pour voir les Crews contre avec un gros coup de puissance pour remporter le titre des États-Unis. Après le match, MVP a déclaré qu’il voulait une revanche à SummerSlam.

Apprenez à l’aimer, Hurt Business. # WWERaw #USTitle @WWEApollo pic.twitter.com/8T2ptsYm4Y – Univers WWE (@WWEUniverse) 4 août 2020

C’était RAPIDE. @ The305MVP veut son REMATCH pour le #USTitle à @SummerSlam! #WWERaw pic.twitter.com/92XAshZ38m – WWE (@WWE) 4 août 2020

Les champions par équipe féminine de la WWE et la championne féminine de WWE RAW Sasha Banks et la championne féminine de SmackDown Bayley montraient un ensemble vidéo sur leur récente domination lorsque Shayna Baszler a interrompu la scène. Elle a laissé tomber Banks avec un coup de poing en disant que c’est elle qui l’a empêchée d’entrer dans l’image du titre.

Kevin Owens Show est revenu sur WWE Raw avec l’invité Ruby Riott. L’animateur a ensuite présenté Liv Morgan à l’émission alors qu’ils se dirigeaient vers une réunion. Les IIconics sont sortis pour interrompre la scène. Tous les deux ont giflé Owens alors que le Riott Squad se réunissait et éliminait les deux membres de IIconics.

Ce n’est pas une façon de traiter votre hôte, mesdames. # WWERaw @BillieKayWWE @PeytonRoyceWWE @FightOwensFight pic.twitter.com/IaYZpn6x0X – WWE (@WWE) 4 août 2020

The IIconics vs The Riott Squad était le prochain match sur WWE RAW où Liv Morgan débarquait sur Peyton Royce. Liv a frappé un dropkick de missile et a enroulé Royce pour la victoire. Les IIconics ont tenté d’attaquer Liv mais Riott a fait le sauvetage.