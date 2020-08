WWE / Sanctuary Fight Club

Lucha Underground, Josh Barnett / Matt Riddle’s Bloodspot, les vignettes de retour de l’Impact Wrestling d’EC3, Fight Club: les spéculations sur l’endroit où la WWE pourrait avoir balayé l’idée de RAW Underground sont infinies. Dave Meltzer a maintenant jeté une autre source potentielle d’inspiration.

La newsletter Wrestling Observer de cette semaine présente un article sur RAW Underground, Meltzer soulignant les similitudes entre le nouveau gimmick de Shane McMahon et le Sanctuary Fight Club basé au Michigan. Avec les danseurs de Sanctuary, l’esthétique crasseuse et le manque de séparation entre les fans et le cercle carré, les similitudes sont évidentes, bien que SFC utilise des cordes à anneau là où Underground ne le fait pas.

Meltzer écrit que l’idée de Sanctuary était de « faire des événements dans un bar punk rock sans chaises ni barricades et le slogan, » rejoindre l’underground « , donc la WWE a non seulement pris le look mais aussi le nom. »

Le cousin Jake et Rohit Raju de l’Impact Wrestling ont figuré dans Sanctuary avant que le groupe ne soit mis sur la glace au début de la crise sanitaire mondiale.

RAW Underground a apporté un changement de tonalité au produit de la WWE à bien des égards, même s’il était toujours riche en coupures de caméra à tir rapide et conservait un aspect brillant et surproduit, l’empêchant de se sentir extraterrestre.