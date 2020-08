Elizabeth Huberdeau est un nom qui peut sembler inconnu de certains fans de lutte professionnelle, mais à un moment donné, elle était la première dame de la WWE. Quand vous entendez qu’elle est une personne liée à nul autre que le joueur de franchise de la WWE, alors cela ne peut que susciter l’intérêt pour vous. Elle était en effet la femme de John Cena.

L’homme avec Hustle, Loyalty et Respect a escaladé de nombreuses montagnes au cours de sa carrière à la WWE et se présente désormais comme seize fois champion du monde. Mais tout comme sa carrière cinématographique, John Cena n’a pas beaucoup de succès dans sa vie personnelle et amoureuse. Il était tellement engagé dans ses responsabilités avec la WWE qu’il ne se souciait jamais vraiment des partenaires de vie et Elizabeth Huberdeau en fait partie.

John Cena a toujours été ouvert à l’idée de ne jamais avoir d’enfant. Il ne veut pas de parentalité car il ne veut pas être un père qui reste toujours occupé avec sa carrière. C’est l’une des raisons pour lesquelles sa relation avec Elizabeth Huberdeau a pris fin.

Mais nous ne sautons pas à la fin de l’histoire, tout de suite, mais nous préférerions plutôt fournir un résumé de son rôle dans la vie de Cenation Leader de la WWE.

Elizabeth Huberdeau: faits sur la première épouse de John Cena

– Née le 28 septembre 1979, Elizabeth Huberdeau est une résidente de West Newbury, Massachusetts, l’endroit d’où John Cena est également facturé.

– Aussi connue sous le nom de Liz Cena, Elizabeth Huberdeau est censée être la chérie de l’école secondaire de John Cena. Bien qu’aucun détail ne soit disponible sur sa scolarité, Cena a fréquenté deux lycées: Central Catholic High School et Cushing Academy, tous deux situés dans le Massachusetts. Il est donc possible que le duo se soit rencontré dans l’une de ces écoles et ait commencé à sortir ensemble.

– Après avoir terminé ses études secondaires, Elizabeth Huberdeau a déménagé au collège. Elle a supposé avoir étudié avec la gestion d’entreprise où John Cena avait terminé ses études supérieures avec un baccalauréat en physiologie de l’exercice et mouvement corporel.

– Tous les deux étaient extrêmement privés et n’ont jamais accepté de se voir car John Cena se concentrait sur la consolidation de sa place au sommet de la liste de la WWE au milieu des années 2000. Les deux ont continué leur relation, entre-temps.

– Lors de la promotion de son film de 2009, 12 Rounds, Cena a annoncé ses fiançailles à Elizabeth Huberdeau. C’était pour la première fois qu’il reconnaissait publiquement sa femme. Ils se sont mariés le 11 juillet 2009.

– Le 1er mai 2012, l’ancien champion de la WWE a demandé le divorce, qui a été finalisé le 18 juillet. On dit que le couple avait un désaccord sur la rénovation de leur maison.

– Pour une raison quelconque, Elizabeth Huberdeau et ses avocats étaient convaincus que John Cena avait une liaison en dehors du mariage, probablement sur son lieu de travail, car il a pris la décision brusque de divorcer. The Rock a battu John Cena à Wrestlemania cette année-là et après cela, il a déclaré que les effets du divorce ne lui avaient pas du tout donné de bonnes vibrations. La vraie raison du divorce est toujours restée privée.

– Alors que John Cena a déménagé dans son prochain partenaire après le divorce, Elizabeth Huberdeau s’est établie comme agent immobilier qui s’occupe de la construction, du commerce, de l’achat et de la rénovation d’immeubles commerciaux ou résidentiels. Elle a supposé avoir reçu un énorme programme de règlement d’une valeur de 60 millions de dollars après son divorce avec Cena.

Après s’être remis de son premier mariage avec Elizabeth Huberdeau, John Cena a commencé à sortir avec sa compatriote Nikki Bella à la fin de 2012. Ils se sont fiancés comme Cena lui a proposé à WrestleMania 33 le 2 avril 2017. L’année suivante, ils mis fin à leur relation en avril 2018, un mois plus tôt, ils sont sur le point de se marier.

Actuellement, John Cena voit Shay Shariatzadeh qu’il a rencontré l’année dernière lors d’un tournage au Canada. Le statut de leur relation est inconnu à ce stade, mais il serait très heureux dans sa nouvelle vie.