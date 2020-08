WWE.com

La WWE a ouvert l’épisode de retour à la maison de SmackDown avant SummerSlam avec une confrontation « Fiend-ish ».

L’alter ego de Bray Wyatt a interrompu le fier accueil sur le ring de Vince McMahon, et il a semblé pendant une seconde que la société pourrait avoir Wyatt applaudir une griffe de mandibule sur le patron. Cela ne s’est pas produit. Au lieu de cela, Bray et McMahon se regardèrent avant que Braun Strowman n’émerge pour affronter son adversaire au titre universel.

Les fans sur Twitter ont estimé qu’un match Vince contre Bray serait intéressant, mais la plupart ont noté qu’il est peu probable que McMahon, âgé de 74 ans, se batte à nouveau. Peut-être que si c’était 2010, pas 2020.

Pendant le face à face, le «Fiend» de Wyatt a empêché à plusieurs reprises McMahon de quitter le ring. L’insinuation était que Vince aurait été griffé à coup sûr si Strowman n’avait pas marché avec l’air méchant.

Plus tard, Retribution a attaqué et il semblait que Wyatt et Braun pourraient faire équipe pour les repousser. Ensuite, le «Fiend» a disparu et Strowman a battu les hooligans avec l’aide du reste des vestiaires de SmackDown. Tout aussi bien, car il aurait été courageux de réserver Bray et Braun en tant qu’unité quelques jours avant leur grande confrontation SummerSlam.

Vince contre ‘Fiend’ à WrestleMania 37? Dans un univers alternatif, peut-être.