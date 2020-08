Les choses se réchauffent constamment à SmackDown alors que nous avançons vers la plus grande fête de l’été qui n’est qu’à une semaine de ce dimanche. Dans ces circonstances, le prochain épisode est diffusé en promettant une grosse collision. Braun Strowman apparaîtra dans la série après quelques semaines de pause pour avoir une confrontation monstrueuse avec The Fiend Bray Wyatt.

The Fiend vs Braun Strowman: le gagnant révélé à la WWE Summerslam 2020

Au cours des deux dernières semaines, The Fiend a ciblé Alexa Bliss pour être sa prochaine victime et The Goddess parlera de la question. Une bataille royale de triple marque se déroulera pour déterminer le prochain prétendant au championnat féminin de SmackDown lorsque l’émission sera diffusée depuis le WWE Performance Center à Orlando, en Floride.

Aperçu de WWE Smackdown (14/08/20): The Fiend-Braun Strowman à affronter

Préparez-vous pour une confrontation MONSTROUS TOMORROW NIGHT sur #SmackDown! @BraunStrowman #TheFiend @WWEBrayWyatt 📺 Vendredi 8 / 7c sur @FOXTV https://t.co/4rnzvvSCxc – WWE (@WWE) 13 août 2020

Braun Strowman se prépare à être dans le combat de sa vie contre The Fiend quand il défend également le championnat universel. La semaine dernière, il a été repéré à SmackDown pour la première fois depuis ce combat de Wyatt Swamp à Extreme Rules avec un personnage changé.

Il semble que le Champion ait atteint un point de rupture en affirmant qu’il «est de quoi sont faits les cauchemars». Ce n’était pas clair ce qu’il voulait dire, mais il sera présent dans l’épisode de ce soir pour laisser ses actions parler plus fort que les mots. Strowman est susceptible d’avoir un segment de face-à-face avec The Fiend qui aggraverait dans une large mesure la rivalité SummerSlam.

Pendant ce temps, nous n’avons pas non plus entendu Alexa Bliss qui a ressenti la colère de The Fiend ces dernières semaines. Elle a en quelque sorte réussi à se débarrasser d’une autre attaque, la semaine dernière en tapotant sur le visage du personnage démoniaque. Maintenant, WWE.com informe que The Goddess participera à une conversation sur SmackDown pour parler plus de l’expérience,

«Ces deux semaines ont été pénibles pour Alexa Bliss, car elle a été au centre des jeux d’esprit de« The Fiend »Bray Wyatt avec le champion universel Braun Strowman. Bliss va maintenant s’asseoir pour une interview afin de partager sa version de l’histoire des événements menaçants des deux dernières semaines.

Après une blessure à Kofi Kingston au The Horror Show à la WWE Extreme Rules, Big E est resté seul sur la liste de SmackDown qui profite maintenant d’une course en solo. Le muscle de The New Day regarde maintenant certains de ses objectifs personnels, notamment des courses de championnat.

Il y a deux semaines, il a épinglé l’ancien champion de la WWE The Miz dans un concours de simple. Ce soir, il cherche à épingler l’autre moitié de l’équipe. E devrait participer à un combat individuel passionnant avec John Morrison dans la série.

Bayley s’est fait beaucoup d’ennemis en incarnant son avatar du talon lors de l’illustre course au championnat. Maintenant, l’un de ceux-ci aura l’occasion de la défier pour le titre. Stephanie McMahon a rejoint SmackDown, la semaine dernière pour annoncer un Triple marque Battle Royal pour déterminer le challenger de Bayley pour le titre féminin à SummerSlam 2020.

Les superstars de Raw, NXT et SmackDown s’affronteront dans un Triple Brand Battle Royal, qui se déroulera ce soir où le vainqueur participera à un match de championnat contre Bayley à SummerSlam.