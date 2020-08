AEW

Le groupe de hard rock de Chris Jericho, Fozzy, est revenu aux performances live malgré la crise sanitaire mondiale en cours.

Fozzy a joué un certain nombre d’émissions la semaine dernière, suscitant des critiques de masse lorsque des photos de foules regroupées, ne portant pas de masques et ne respectant manifestement pas les directives de distanciation sociale ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Hier, Fozzy s’est produit au Sturgis Motorcycle Rally dans le Dakota du Sud, où environ 250 000 participants se réuniront au cours d’un festival de 10 jours où les masques et autres mesures préventives ne sont pas obligatoires.

Les risques que ces mouvements présentent ne devraient pas avoir besoin d’être décrits.

Jericho a parlé de la question lors du dernier épisode de sa série YouTube spéciale du samedi soir, affirmant que les émissions se sont produites parce que les États hôtes, le Dakota du Nord et du Sud, sont maintenant à « moins de 1 000 » cas quotidiens. En plus de cela, l’ancien champion de l’AEW a déclaré que les sites sont soit à l’extérieur, soit à demi-capacité, les responsables distribuant des masques et effectuant des contrôles de température à la porte et Jericho, Fozzy et leur équipe s’isolant dans leur bus de tournée avant de se produire.

Jericho est réservé pour lutter contre Orange Cassidy dans un match de rancune sur l’épisode de cette semaine d’AEW Dynamite. La promotion n’a pas encore commenté la situation.