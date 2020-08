WWE SummerSlam 2020 n’est plus que dans quelques jours dans le calendrier de la WWE, qui devrait avoir l’un des événements les plus empilés de mémoire récente. Bien que certains puissent ne pas être d’accord avec cela, il y aurait beaucoup de nouvelles confrontations avec une incertitude planant autour d’eux. De plus, la WWE a rebondi après la chute des notes et a pu régénérer l’intérêt des fans.

Le choc de l’événement principal de WWE SummerSlam 2020 donnera de nombreuses raisons de parler pour les fans de la WWE. Le championnat de la WWE sera défendu par Drew McIntyre qui affrontera Randy Orton dans la défense de titre la plus difficile de sa carrière. Le challenger avait clairement indiqué qu’il ne le verrait pas venir lorsque le RKO le victimiserait. Il a prouvé la même chose en clôturant le Raw de cette semaine.

C’est peut-être la raison pour laquelle Randy Orton est un léger favori lors du match de l’événement principal SummerSlam 2020. Comme vu sur Sky Bet, il y a eu un grand changement dans les cotes des paris pour l’un des plus gros matchs de la plus grande fête de l’été de la WWE. Auparavant, les chances étaient favorables au champion en titre, ce qui n’est plus le cas.

Le psychopathe écossais devait repartir avec le titre d’ici la fin de SummerSlam 2020. Mais maintenant, les choses ont changé car Orton est clairement le favori avec une cote de 8/13 par son nom. Alors que The Viper devrait devenir quatorze fois champion du monde, McIntyre est maintenant un outsider 6/5. Après tout, le RKO est plus fiable pour l’univers de la WWE que le Claymore Kick.

Drew McIntyre a connu une solide course de babyface avec le titre depuis qu’il a remporté la ceinture de Brock Lesnar à WrestleMania 36. Mais il est peut-être temps, qu’il laisse tomber la ceinture à SummerSlam 2020 ou bien la situation pourrait stagner. Il n’ya personne de mieux pour le détrôner que Randy Orton, qui est dans la meilleure forme de sa carrière depuis le début de sa querelle avec Edge au début de l’année.

Il y a également des attentes supplémentaires concernant le match de l’événement principal SummerSlam 2020. Ric Flair a été frappé à la tête par Orton qui est supposé revenir pour un double-cross qui finira par aider Orton mais pas McIntyre. De plus, Shawn Michaels a subi les mêmes conséquences sur Raw qui pourrait être présent à l’événement PPV de ce dimanche pour aider le champion.