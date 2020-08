Les fans attendent de voir l’éclatement de la rivalité entre Mandy Rose et Sonya Deville qui dure depuis des mois maintenant. Lors de la plus grande fête de l’été, SummerSlam 2020, ils se battront enfin dans le match d’aboutissement qui aura des circonstances tout à fait uniques. Selon la confirmation de la WWE, ils participeront à un match de la WWE No DQ Loser Leaves.

Après la trahison de Sonya Deville pendant la saison de WrestleMania, Mandy Rose a tenté de chercher la rédemption contre elle mais Deville a été la surpasser, à plus d’une occasion. Le plus récent de ceux-ci s’est produit lorsque Deville a pris un ciseau et a coupé les cheveux de son ancien partenaire de l’équipe Fire n Desire avant Summerslam 2020.

Summerslam 2020: Raison pour laquelle Dominik Mysterio contre Seth Rollins se produit

WWE Summerslam 2020: Vainqueur révélé pour Mandy Rose vs Sonya Deville

Cela a finalement forcé Mandy Rose à créer un tout nouveau look sur SmackDown. La déesse dorée aux cheveux plus courts a réussi à attirer l’attention de l’univers de la WWE. On dirait qu’elle pourra conserver son look pendant des semaines. D’après les rapports récents, elle est la meilleure favorite pour être la gagnante de SummerSlam 2020.

WWE Summerslam 2020: vainqueur de Drew McIntyre contre Randy Orton

Comme vu sur Sky Bet, les cotes de paris pour Mandy Rose vs Sonya Deville pour WWE SummerSlam 2020 dans un match No DQ, ont été publiées. Il est vraiment difficile d’imaginer que l’un d’eux perd ses cheveux après le match. Ainsi, la stipulation du match a été modifiée sur Smackdown où l’un d’entre eux devra à la place quitter l’entreprise.

En termes de chances, Mandy Rose est clairement la favorite pour repartir à la maison avec la victoire à 1/4. D’autre part, Deville est un outsider notable le 11/4. WWE Universe a donné un coup de pouce à leur rivalité, à ce jour et une chose est sûre qu’ils seraient à l’écoute pour voir ce qui se passe, pendant et après le match.

Ces deux femmes ont le potentiel d’être les meilleures stars de la division féminine de SmackDown pendant de nombreuses années. La gagnante de SummerSlam 2020 pourrait facilement consolider sa place au championnat au cours des prochaines semaines.

Donc, personne ne reculerait pour remporter une victoire dans ce qui semble être le plus grand match de télévision à la carte de sa carrière. Mais un seul pouvait avoir le dernier mot et conserver sa place sur la liste.