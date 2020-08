La légende de la WWE Hulk Hogan (de son vrai nom – Terry Gene Bollea) a célébré hier son 67e anniversaire. Comme on l’a vu ces derniers temps, il est toujours en forme et prétendait avoir fini avec la lutte. Comme indiqué avant WrestleMania 36, ​​il était déterminé à participer à un dernier match au sein de la WWE et il espérait peut-être toujours la même chose.

Comme on le voit dans le tweet publié sur son compte Twitter officiel, Hulk Hogan a clairement noté qu’il n’avait pas encore terminé la compétition sur le ring.

«Je viens de MSG, du Silverdome et de la Lune, j’aime cette plage et tout ce que je voulais, c’était vivre ma vie ici, certains sont restés avec moi pour le voyage qu’il en restait, à ceux qui m’aimaient vraiment et croyaient en moi merci toi de tout mon cœur, je n’ai pas encore fini BROTHER HH.

Je viens de MSG, du Silverdome et de la Lune, j’adore cette plage et tout ce que je voulais c’était vivre ma vie ici, certains sont restés avec moi pour le voyage qu’il en restait, à ceux qui m’aimaient vraiment et croyaient en moi merci avec tout mon coeur, je n’ai pas encore fini BROTHER HH pic.twitter.com/JXFHZa9CMm – Hulk Hogan (@HulkHogan) 11 août 2020

Après avoir concouru à la WCW et à la WWE, de temps en temps, Hulk Hogan a été intronisé au Hall of Fame en 2005 par Sylvester Stallone. Ils sont devenus amis pour la première fois lors du tournage de Rocky III ensemble en 1981.

AJ Styles révèle le match préféré; Veut affronter le Temple de la renommée de la WWE

L’Immortal One a eu de mauvais termes avec la WWE après le scandale du racisme, il y a cinq ans. En 2018, il a été réintégré au Temple de la renommée de la WWE. Il a toujours été membre du Temple de la renommée depuis 2005, mais son profil n’était tout simplement pas sur le site Web entre 2015 et 2018 en raison de la controverse.

Hulk Hogan a subi une opération du dos le 12 novembre. Il a retiré quelques vis qui avaient été injectées dans son corps pour réparer les côtes précédemment cassées des jours de lutte. Par la suite, il s’est remis en forme en espérant un dernier match de la WWE à WrestleMania 36. Il était censé se dérouler dans sa ville natale de Tampa, en Floride, mais la pandémie de coronavirus n’a jamais laissé cela se produire.

Ric Flair commente l’attaque brute de la WWE par Randy Orton

Comme on le voit dans un vidéo lors de la tournée Crown Jewel de la WWE, The Hulkster s’est entretenu avec une chaîne YouTube basée en Arabie Saoudite alors que la liste de la WWE était dans le Royaume. Hulk Hogan a été interrogé sur un retour sur le ring, et s’il a déclaré qu’il était prêt pour un retour un jour.

« Ouais, j’ai parlé à Vince McMahon », a déclaré Hogan à propos d’un possible retour. «L’histoire est très importante pour moi. J’ai eu une très longue carrière, et une partie de ma carrière s’est déroulée dans une très, très petite entreprise et une dame très aimable nommée Dixie Carter chez TNA. J’avais en fait mon dernier match là-bas. C’est difficile pour moi de vivre avec. Je veux que mon dernier match soit à la WWE. »

Le dernier match TNA TV pour Hulk Hogan a eu lieu au pay-per-view Bound For Glory le 16 octobre 2011. Il a perdu contre le Hall of Famer Sting de la WWE dans un match qui a vu Dixie reprendre le contrôle de l’intrigue de l’entreprise si The Stinger gagnait. .

Hogan a ensuite fait équipe avec Sting et James Storm dans un match par équipe à six pour une victoire sur Bobby Roode et deux autres membres du Temple de la renommée de la WWE, Bubba Ray Dudley et Kurt Angle, au TNA UK, événements en direct le 26 janvier 2012. , et 27 janvier 2012.