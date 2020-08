Lutte à impact

Ayant déjà fait un certain nombre d’apparitions pour la société depuis mai, y compris une défaite récente contre la nouvelle championne des Knockouts Deonna Purrazzo dans une action sans titre, Kimber Lee a officiellement signé à travers la ligne pointillée d’un contrat à long terme Impact Wrestling. La nouvelle a été initialement annoncée par The Hype Magazine.

Faisant ses débuts dans l’édition du 5 mai d’Impact sur un épisode de Locker Room Talk, Lee s’est immédiatement considérée comme «le joyau de la couronne» de la division Knockouts. La championne SHIMMER en titre n’a vraiment rien fait de notable depuis son arrivée, bien qu’elle ait eu un défi infructueux au championnat Knockouts de Jordynne Grace.

Ancienne star de NXT sous le nom d’Abbey Laith, il s’agit de la première véritable opportunité pour Kimber Lee de se produire pour une promotion télévisée majeure, car elle n’a jamais été utilisée dans la marque noir et or. Sa plus grande renommée à cette époque était de se qualifier pour les quarts de finale de la première Mae Young Classic avant de tomber aux pieds de Mercedes Martinez.

Inutile de dire que la division Knockouts de l’Impact est l’une des divisions les plus empilées de lutte aujourd’hui. Des noms établis comme Rosemary et Taya Valkyrie aux arrivées en 2020 de Tasha Steelz, Nevaeh et bien sûr « The Virtuosa », la division n’a jamais été meilleure. Kimber Lee signant officiellement un contrat ne fait qu’ajouter une couche supplémentaire à sa profondeur.