AEW

Kenny Omega et Adam Page, champions actuels de l’AEW Tag Team, tiennent la ceinture depuis 200 jours.

Après avoir remporté les titres de SCU sur Rock N ‘Wrestling Rager at Sea Part Deux: Second Wave de Chris Jericho plus tôt cette année, le duo les a défendus avec succès contre les Lucha Brothers, The Young Bucks, The Best Friends et The Dark Order. .

Leur succès improbable en tant qu’équipe les a amenés à tenir désormais les Championnats pendant 200 jours étonnants, bien qu’il semble régulièrement que le duo soit sur le point d’imploser au cours des derniers mois.

AEW s’est rendu sur Twitter pour célébrer cette étape importante:

‘Félicitations à @KennyOmegamanX et @theAdamPage pour 200 jours en tant que champions du monde par équipe #AEW.’

La société a également profité de cette occasion pour rappeler aux fans que la paire défendrait à nouveau leurs ceintures lors de l’épisode de Dynamite de cette semaine contre l’équipe de Jungle Boy et Luchasaurus.

L’équipe pourra-t-elle dépasser une autre des équipes les plus fortes d’AEW lors de la soirée d’appréciation des équipes? Ou les partenaires d’élite vont-ils enfin tomber et préparer le terrain pour une querelle de célibataires sérieusement intrigante?

AEW Dynamite de cette semaine s’annonce comme un autre délice incontournable du mercredi soir.