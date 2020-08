L’une des figures de proue de la division féminine de la WWE d’aujourd’hui, Alexa Bliss fête son anniversaire, aujourd’hui. Née en 1991, cette année sonne à l’occasion de la 29e journée spéciale où la déesse de la WWE est arrivée sur terre.

Étant l’une des superstars les plus célèbres de la liste actuelle, des douches ont afflué pour l’ancienne championne sur les réseaux sociaux pour lui souhaiter le plus joyeux anniversaire.

Bien qu’Alexa Bliss n’ait pas encore publié de photos spéciales d’anniversaire sur ses poignées de médias sociaux, elle a laissé entendre ce qu’elle faisait, la nuit dernière. Apparemment, Little Miss Bliss était occupée à rattraper certains de ses films préférés dans le cinéma maison personnel qu’elle possède. Elle a également révélé avec la citation ci-dessous qu’elle lui avait été offerte par son petit ami actuel, Ryan Cabrera.

« Notre propre théâtre avec l’un de mes films préférés pour mon anniversaire 🖤 merci @ryancabrera. »

Auparavant, Alexa Bliss était en couple avec l’ancien champion Cruiserweight et l’actuelle superstar de Raw, Buddy Murphy. Ils ont même participé à l’émission Total Divas, ensemble pour partager un aperçu de leur vie quotidienne.

Ils ont mis fin à leur engagement en 2018 mais toujours en bons termes. Plus tôt cette année, il a été rapporté que le Bliss voyait Cabrera. On les a vus passer beaucoup de temps ensemble en public.

En ce qui concerne sa carrière, Alexa Bliss est actuellement impliquée dans un scénario où The Fiend Bray Wyatt l’attaque, sur une base hebdomadaire pour attirer Braun Strowman sur la programmation de Smackdown TV. Bien que cela ne soit pas confirmé, l’alliance entre Bliss et Cross pourrait être terminée, car cette dernière l’a poussée sur le tapis la dernière fois que nous les avons repérées ensemble.

Il convient de rappeler qu’Alexa Bliss est cinq fois championne féminine de la WWE qui a obtenu de nombreuses récompenses avec ces ceintures. Elle a été la première à détenir à la fois les titres féminins de Raw et de Smackdown, puis le premier nom à défendre ces titres consécutifs en Wrestlemania, simultanément.

Avant Ronda Rousey et Becky Lynch, c’était le Five-feet of Fury qui détenait le record du titre de championne féminine de la WWE Raw en titre.

Avant de devenir une superstar de la WWE, Alexa Bliss a participé à différents terrains de sport comme la piste, le kickboxing, le softball et la gymnastique. Elle était pom-pom girl à la Hilliard Davidson High School et a atteint le statut de Division I à l’Université d’Akron. Plus tard, elle a participé à des compétitions de fitness et a participé à l’Arnold Classic.