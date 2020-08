WWE

L’ancien lutteur de la WWE James ‘Kamala’ Harris est décédé à 70 ans.

Jerry Lawler a annoncé la nouvelle il y a quelques heures. Jason King d’ESPN a depuis fourni de nouveaux détails, affirmant que la femme de Kamala lui avait dit que Harris avait été testé positif pour la maladie qui ravage actuellement la planète mercredi dernier, potentiellement à la suite d’une de ses visites régulières dans une clinique de dialyse. Il a été hospitalisé plus tard dans la journée mais « semblait aller bien et de bonne humeur » jusqu’à hier matin, bien qu’il soit entré en arrêt cardiaque et soit décédé dans l’après-midi.

Harris est surtout connu pour son travail à la WWE, où il a lutté dans les années 80 et 90. Il a eu plusieurs séjours avec la plus grande promotion du monde, y compris plusieurs courses face à Hulk Hogan pour le championnat de la WWE, et a également beaucoup travaillé dans l’ancien territoire de Memphis, jouant son célèbre gimmick « Ugandan Headhunter / Giant ».

L’un des talons monstres formateurs de la lutte, le dernier vrai passage de Kamala à la WWE s’est terminé en 1993, après avoir rivalisé avec The Undertaker pendant cette course. Il est resté semi-actif dans le sport par la suite, apparaissant pour la WCW parmi d’autres promotions, travaillant même un dernier match mémorable contre Umaga de la WWE en 2006.

Chez WhatCulture, nous souhaitons exprimer nos pensées et nos condoléances les plus profondes à la famille et aux amis de Harris en cette période difficile.