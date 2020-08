La légende de la WWE John Cena donne son avis sur Seth Rollins et Bray Wyatt

John Cena a été le pilier de la liste de la WWE pendant plus d’une décennie. Le programme phare de Monday Night Raw et les principaux événements de la programmation à la carte tournaient autour de lui, principalement. Il n’est plus régulier sur la scène mais cela n’a pas créé beaucoup de problèmes pour l’entreprise. Au cours des dernières années, la WWE a appris à évoluer sans les larges épaules du chef de la Cenation.

En parlant de cela nous amène à deux noms différents de la liste actuelle de la WWE qui devraient porter la charge pour les années à venir en l’absence de John Cena. Alors que Seth Rollins a été la figure de proue de la marque Raw, The Fiend Bray Wyatt fait sa part sur SmackDown. La WWE doit beaucoup compter sur eux pour maintenir les notes stables.

John Cena et Bray Wyatt partagent beaucoup d’histoire ensemble, tout comme Seth Rollins qui a aussi beaucoup d’histoire avec lui. Le 16 fois champion du monde de la WWE s’est récemment entretenu avec Sports illustrés tout en notant plusieurs trucs pro-catch. Il a parlé de ces deux superstars et n’avait rien d’autre à offrir que de bonnes choses à dire à leur sujet.

«Bray fait manifestement un excellent travail. Et Seth Rollins a fait un travail incroyable d’adaptation à un environnement sans foule.

Pour ceux qui ne se souviennent pas, John Cena et Bray Wyatt avaient une rivalité étirée en 2014 qui a produit un match de WrestleMania. Même à WrestleMania cette année, ils faisaient partie de l’étrange match Firefly Funhouse. Seth Rollins a également participé à plusieurs matchs à la carte contre Cena, notamment à SummerSlam, il y a cinq ans.

L’homme avec Hustle, Loyalty et Respect a également noté à la WWE qu’il faisait des spectacles sans fans, ces derniers temps. John Cena a déclaré que c’était une situation que nous n’avions pas connue dans le passé. Il y a donc beaucoup de confusion quant à savoir lequel fonctionnera et lequel ne fonctionnera pas. Mais à la fin de la journée, John Cena pense que la WWE finira par prospérer dans cette situation,

«Je crois fermement que non seulement il survivra, mais aussi qu’il prospérera, mais il doit, dans son ensemble, embrasser ce processus. Je pense qu’ils commencent à le faire. Plus ils restent sans public, plus ils doivent transformer dans leur ensemble ce qu’est le divertissement sportif. Je pense qu’ils sont dans ce genre de terrain d’entente étrange, où ils ne savent pas quand les foules seront réintégrées. Si vous vous engagez vraiment dans un changement de paradigme, cela peut effrayer la normalité que les téléspectateurs ont l’habitude de voir. «