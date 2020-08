WWE

La rumeur des débuts stables « chaotiques » de la nuit dernière sur WWE RAW s’est avérée être une affaire plus discrète que les rapports d’avant-spectacle ne nous le laissaient croire, mais un groupe mystérieux a encore trouvé des moyens de détourner la diffusion.

Leurs premières interférences ont eu lieu lors de l’ouverture de RAW. Les lumières s’éteignirent et scintillèrent alors que Tom Phillips tentait de présenter le spectacle, les microphones s’allumant et s’éteignant plus tard. Les problèmes ont continué tout au long de la soirée, le groupe provoquant de nouvelles perturbations en renversant une boîte d’équipement dans les coulisses, puis, dans leur plus grand acte, en lançant des bombes à essence sur une boîte électrique vers la fin de RAW.

La WWE a posté le gif suivant lors de la diffusion: –

Il n’y a actuellement aucun mot officiel sur qui était derrière ces actes, bien que Dominik Dijakovic de NXT ait suscité des spéculations en passant à des avatars entièrement noirs sur ses comptes de médias sociaux et en supprimant tous les messages passés. Nous entendrons probablement plus du groupe la semaine prochaine.

La WWE elle-même avait confirmé les débuts d’une nouvelle faction avant que RAW n’atteigne les ondes. Ce groupe semble comprendre cinq personnes pour le moment et bien que ce ne soit pas un «début» complet, les rapports suggèrent que les actions de l’écurie se poursuivront alors qu’elles tentent d’attirer l’attention de la hiérarchie de la WWE.