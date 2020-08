La superstar de la WWE Becky Lynch s’est rendue sur Twitter cette semaine pour faire un tweet rare tout en notant que les fans lui manquaient. C’est la première fois qu’elle s’est apparemment ouverte sur les réseaux sociaux alors qu’elle faisait une pause de la WWE pour des raisons de grossesse. L’ancienne Championne des Femmes de la WWE Raw était prête à donner un indice sur ce qu’elle faisait tout en passant du temps à la maison.

le premier tweet de Becky Lynch a inclus une photo de son ordinateur, avec un document ouvert sur lequel son vrai nom était tapé. Ça lit,

«Par Rebecca Quinn.»

Becky Lynch suggère de devenir écrivain dans Cryptic Post

Elle a ensuite fait un tweet de suivi avec le même document ouvert, où le texte suivant a été ajouté au-dessus de son nom: «Toast et moi. Une étude en sept volumes. »

Becky Lynch a sous-titré le deuxième tweet avec: «Mon mal, j’ai oublié le titre dans mon dernier message. Vous me manquez tous. » Alors que l’une des superstars féminines les plus populaires de cette génération redonnait de l’amour à ses fans, il semble qu’elle faisait allusion à son prochain projet et ce n’est pas un projet hollywoodien.

The Man Becky Lynch de la WWE révèle les détails de sa grossesse aux Bella Twins

Il semble que The Man est en train d’écrire un livre ou quelque chose comme ça. C’est peut-être ce dont parlait Seth Rollins quand il a dit que les fans sauront bientôt sur quoi elle travaillait, ces derniers temps.

On ne sait pas quand Becky Lynch reviendra sur le ring, mais ce n’est pas quelque chose qui se produira dans un proche avenir. Elle est actuellement enceinte de son premier enfant avec Seth Rollins étant le père. Mais les mots du couple ne sont que des indications, elle reviendra dès que possible après l’accouchement. Elle pourrait être un auteur à ce moment-là.

La superstar de la WWE RAW Seth Rollins s’est récemment entretenue avec Jason Duaine Hahn de Magazine de personnes pour promouvoir son Street Fight avec Dominik Mysterio lors du pay-per-view SummerSlam de dimanche prochain. Il a informé que Becky Lynch se débrouillait parfaitement bien en se préparant pour une mère. Mais c’est vraiment très mouvementé pour elle de rester à la maison, ce qui n’était pas son régime depuis plusieurs années.

«C’est sa première grossesse, alors elle est en train de tout comprendre», a déclaré Rollins sa fiancée Becky Lynch. «Pour elle, dans notre industrie, la plupart des femmes, lorsqu’elles tombent enceintes, peuvent continuer à faire leur travail. Ils peuvent travailler jusqu’à huit ou neuf mois. Ils ont donc une routine tout au long de la journée.

«Avec ça, c’était comme si elle parcourait 160 km / h, avait eu l’année la plus chargée de sa vie, puis« Bam! »S’est arrêtée. Terminé. Vous ne pouvez plus faire votre travail. Et «Bam!» Hollywood est fermé. Aucune réunion à cause de la pandémie, à cause du COVID. Tout cela est donc aussi par la fenêtre. »