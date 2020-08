Charlotte Flair est hors de combat après avoir subi une chirurgie plastique, plus tôt cette année. Elle a été hors d’action à cause de cela à la télévision, elle a été radiée par une attaque vicieuse entre les mains de Nia Jax. Son père, Ric Flair, aurait souhaité pouvoir subir l’opération plus tôt, mais sa fille n’a pas non plus retardé le processus.

La seule championne féminine à dix reprises sur la liste de la WWE, Charlotte Flair a été très honnête sur le remplacement de ses implants mammaires. Heureusement, même si elle n’a pas souffert d’intoxication au silicone, cette fois-ci comme elle l’a fait, il y a deux ans. Mais c’était quelque chose qu’elle devait faire pour rester en bonne santé sur le plan de la santé.

Charlotte Flair va tout à fait bien après l’opération alors qu’elle a publié une série de nouvelles photos via son compte Instagram. Selon les regards, ceux-ci semblent être pris après la chirurgie. Elle semblait très heureuse en se comparant à une fleur tout en en tenant quelques-unes alors qu’elle posait devant la caméra,

«Toutes les fleurs sont belles à leur manière.»

La reine aime la WWE, et elle n’est pas non plus quelqu’un qui serait assis chez elle. Mais une pandémie et la chirurgie mammaire ne lui ont pas non plus laissé beaucoup d’options.

Ric Flair a révélé à Bleacher Report que rester dans la pièce rendait sa fille folle alors qu’elle semblait «grimper au mur». Voici le Hall of Famer o Charlotte Flair et son récent ennui,

«Elle va très bien, elle grimpe bien sûr aux murs. Je viens de recevoir un texto d’elle il y a environ une demi-heure: «Papa, je deviens fou.» Elle est si intense et tellement investie dans notre entreprise, dans le produit, dans son éthique de travail. Cette chirurgie était quelque chose qui devait avoir lieu.

Personnellement, j’aurais aimé qu’elle l’ait fait plus tôt, mais elle ne partirait jamais sans avoir accompli ce qu’elle pensait devoir faire. C’était quelque chose de mauvais. … Personne ne l’a obligée à rester, personne n’a rien fait.

Pour faire quelque chose de spécial pendant cette pause de la WWE, Charlotte Flair a maintenant officiellement rejoint le Camée Plate-forme.

«Reine de la lutte! Faites-le toujours avec Flair, » l’athlète génétiquement supérieure a écrit dans sa biographie.

Charlotte Flair a facturé un prix de 250 $ par message vidéo personnalisé, mais cela a un peu augmenté au cours des dernières heures. Elle a également donné aux fans un message lors de l’envoi de leur demande, avec le message suivant, «Essayez d’être aussi précis que possible avec votre demande, comme votre relation avec le destinataire Cameo, les chiffres et les détails. Ex. «Dites à ma BFF Cam félicitations pour votre diplôme de l’UCLA.

Il faut noter que Charlotte Flair n’est pas la seule star de la WWE à figurer sur la plateforme. Des noms comme Peyton Royce, Matt Riddle, Dominik Dijakovic, Sonya Deville, Bobby Fish, Bianca Belair, Kevin Owens et bien d’autres ont déjà leur profil Cameo.